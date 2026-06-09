Ufficio Stampa Genesis La Genesis GV60 Magma mostra la via alle sportive elettriche del futuro

Sarà il mercato a decidere se Genesis abbia fatto la mossa giusta, ma una cosa è certa: la prudenza è finita. Con la nuova GV60 Magma, il marchio di lusso di Hyundai smette di tirarsi indietro e mette in strada un mezzo che non ha paura di misurarsi con i grandi nomi delle sportive. Invece di realizzare il solito crossover elettrico imbottito di cavalli e tecnologia fine a sé stessa, i progettisti hanno lavorato affinché la guida trasmettesse al conducente quella sensazione di controllo spesso mancante sui mezzi pesanti a batteria. L’era del lusso sportivo a zero emissioni è appena entrata nel vivo, e i nostalgici dei motori di una volta possono solo salire sul treno che avanza.

In abito sartoriale

Dal punto di vista estetico, la GV60 Magma evita le forzature. L’approccio è lo stesso di un atleta in abito sartoriale: più larga e ribassata rispetto al modello di serie, la vettura sfoggia paraurti ridisegnati con prese d’aria specifiche per il raffreddamento dei componenti elettrici. Lo spoiler posteriore, oltre a donare carattere, svolge una funzione aerodinamica attiva, lavorando in simbiosi con un diffusore posteriore incaricato di ripulire i flussi d’aria sotto il telaio.

All’interno, la pelle scamosciata, le cuciture in contrasto (disponibili in arancione Magma o bianco Ash) e sedili avvolgenti a 10 vie mettono subito a loro agio conducente e passeggeri. Sotto la scocca, la GV60 Magma offre 650 CV e una coppia da 790 Nm per uno 0-100 in soli 3,4 secondi. Al di là dei muscoli, la batteria da 84 kWh, resistente allo stress, accetta la ricarica rapida, tornando all’80% in appena 18 minuti. In sostanza, puoi spingere forte senza l’ansia di dover aspettare un’eternità alla colonnina.

Prezzo tutto compreso

In Italia, la strategia commerciale punta alla massima semplicità: un solo allestimento “tutto compreso” proposto a 88.400 euro così da non costringere il cliente a navigare tra liste di optional infinite.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha spiegato la logica della politica:

“Il debutto commerciale di GV60 Magma e la definizione di un listino dedicato rappresentano un passo fondamentale per il nostro posizionamento in Italia. Offrire un unico allestimento top di gamma, completo di ogni contenuto prestazionale e di lusso, riflette la nostra volontà di non scendere a compromessi. Quest’auto, insieme al nostro imminente debutto alla 24 Ore di Le Mans, dimostra quanto Genesis in Europa si stia affermando come brand premium guidato dal design e definito dalle performance”

Il prezzo include il cosiddetto “5-Year Care Pan”, un pacchetto con 5 anni di manutenzione programmata gratuita, assistenza stradale h24 su tutto il territorio europeo e aggiornamenti software over-the-air. È una visione moderna del possesso, dove il cliente viene trattato come un “ospite di riguardo” — il concetto coreano di Son-nim — garantendo una serenità d’uso raramente garantita in veicoli simili.

Genesis fa a meno di inseguire la solita guerra ai cavoli vapore. Se messa alla frusta, l’auto sa essere rabbiosa, mantenendo però una base elegante e confortevole, esattamente quanto ci si aspetta da un mezzo di questo livello. Peter Kronschnabl, Managing Director della Casa, ha messo a fuoco lo spirito dell’operazione: