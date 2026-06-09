Genesis GV60 Magma, l’elettrica che punta tutto sul piacere di guida

La Genesis GV60 Magma arriva per scuotere il segmento delle elettriche ad alte prestazioni, con una tecnologia che mette al centro l'esperienza di guida

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Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

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Genesis GV60 Magma, l’elettrica che punta tutto sul piacere di guida
Ufficio Stampa Genesis
La Genesis GV60 Magma mostra la via alle sportive elettriche del futuro
Quali sono le caratteristiche della GENESIS? Come va la GV60 MAGMA su strada? Quali sono le novità delle auto ELETTRICHE?

Sarà il mercato a decidere se Genesis abbia fatto la mossa giusta, ma una cosa è certa: la prudenza è finita. Con la nuova GV60 Magma, il marchio di lusso di Hyundai smette di tirarsi indietro e mette in strada un mezzo che non ha paura di misurarsi con i grandi nomi delle sportive. Invece di realizzare il solito crossover elettrico imbottito di cavalli e tecnologia fine a sé stessa, i progettisti hanno lavorato affinché la guida trasmettesse al conducente quella sensazione di controllo spesso mancante sui mezzi pesanti a batteria. L’era del lusso sportivo a zero emissioni è appena entrata nel vivo, e i nostalgici dei motori di una volta possono solo salire sul treno che avanza.

In abito sartoriale

Dal punto di vista estetico, la GV60 Magma evita le forzature. L’approccio è lo stesso di un atleta in abito sartoriale: più larga e ribassata rispetto al modello di serie, la vettura sfoggia paraurti ridisegnati con prese d’aria specifiche per il raffreddamento dei componenti elettrici. Lo spoiler posteriore, oltre a donare carattere, svolge una funzione aerodinamica attiva, lavorando in simbiosi con un diffusore posteriore incaricato di ripulire i flussi d’aria sotto il telaio.

All’interno, la pelle scamosciata, le cuciture in contrasto (disponibili in arancione Magma o bianco Ash) e sedili avvolgenti a 10 vie mettono subito a loro agio conducente e passeggeri. Sotto la scocca, la GV60 Magma offre 650 CV e una coppia da 790 Nm per uno 0-100 in soli 3,4 secondi. Al di là dei muscoli, la batteria da 84 kWh, resistente allo stress, accetta la ricarica rapida, tornando all’80% in appena 18 minuti. In sostanza, puoi spingere forte senza l’ansia di dover aspettare un’eternità alla colonnina.

Prezzo tutto compreso

In Italia, la strategia commerciale punta alla massima semplicità: un solo allestimento “tutto compreso” proposto a 88.400 euro così da non costringere il cliente a navigare tra liste di optional infinite.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha spiegato la logica della politica:

“Il debutto commerciale di GV60 Magma e la definizione di un listino dedicato rappresentano un passo fondamentale per il nostro posizionamento in Italia. Offrire un unico allestimento top di gamma, completo di ogni contenuto prestazionale e di lusso, riflette la nostra volontà di non scendere a compromessi. Quest’auto, insieme al nostro imminente debutto alla 24 Ore di Le Mans, dimostra quanto Genesis in Europa si stia affermando come brand premium guidato dal design e definito dalle performance”

Il prezzo include il cosiddetto “5-Year Care Pan”, un pacchetto con 5 anni di manutenzione programmata gratuita, assistenza stradale h24 su tutto il territorio europeo e aggiornamenti software over-the-air. È una visione moderna del possesso, dove il cliente viene trattato come un “ospite di riguardo” — il concetto coreano di Son-nim — garantendo una serenità d’uso raramente garantita in veicoli simili.

Genesis fa a meno di inseguire la solita guerra ai cavoli vapore. Se messa alla frusta, l’auto sa essere rabbiosa, mantenendo però una base elegante e confortevole, esattamente quanto ci si aspetta da un mezzo di questo livello. Peter Kronschnabl, Managing Director della Casa, ha messo a fuoco lo spirito dell’operazione:

“GV60 Magma apre un nuovo capitolo per Genesis. Incarna perfettamente i pilastri del Brand: design audace, tecnologia avanzata e una nuova interpretazione del concetto di luxury performance. Sviluppata ponendo il guidatore al centro dell’esperienza, questa vettura offre una dinamica di guida estremamente coinvolgente e appagante. Genesis è un Brand in costante evoluzione: forti di una gamma full-electric pluripremiata e di un’identità di marca unica, portiamo avanti un impegno a lungo termine per espandere la nostra presenza in Europa con determinazione e autorevolezza”

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