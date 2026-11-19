Hongqi presenta a Venezia la nuova EHS4: il SUV elettrico da 218 CV promette fino a 470 km di autonomia e debutta in Italia con prezzi a partire da 32.900 euro

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Hongqi Nuova Hongqi EHS4: prezzo lancio vantaggioso per il SUV elettrico cinese

Dalla Cina a Venezia, fino al resto d’Europa. Nella città della laguna Hongqi svela la nuova EHS4, un SUV elettrico lungo 4,54 metri, che promette un’autonomia massima di 470 km con una ricarica completa. Il costruttore ha illustrato i propri piani nel Vecchio Continente, forte di un colosso alle sue spalle come FAW, tra i maggiori gruppi del settore a livello nazionale.

Attivo dal 1958 nella produzione di vetture destinate alle autorità dello Stato, il marchio utilizza un nome eloquente, traducibile in “bandiera rossa”: un riferimento alle origini del costruttore, che per decenni ha realizzato soprattutto grandi berline di rappresentanza.

Consolidate le basi in Cina, i confini locali cominciavano a risultare un po’ stretti. E in Italia Hongqi può fare affidamento su EMC Auto, distributore che ha già introdotto gli sport utility a benzina HS3 e HS5. Sotto forma di un modello completamente elettrico, la EHS4 si gioca soprattutto la carta prezzo.

Quanto costa il SUV

Il listino parte da 35.900 euro, ma al lancio la Hongqi EHS4 può essere portata a casa a 32.900 euro, nel caso della versione T1. Per la T2, invece, si scende da 37.900 a 34.900 euro grazie alla promozione. In entrambi i casi lo sconto ammonta a 3.000 euro: restano da conoscere le condizioni dell’offerta. Per sviluppare la EHS4, il brand si è rivolto anche al proprio centro stile di Monaco di Baviera. La Casa sostiene di aver lavorato sulla taratura del telaio in modo da adattarlo alle strade europee, considerate un riferimento importante.

La carrozzeria ha forme abbastanza tradizionali, con fari sottili e una modanatura cromata che percorre il cofano. In termini di lunghezza, la EHS4 si colloca tra i SUV di medie dimensioni, una categoria nella quale il mercato italiano offre già numerose alternative.

L’abitacolo segue una soluzione ormai comune sulle elettriche cinesi: un grande display centrale raccoglie buona parte delle funzioni, lasciando pochi pulsanti sulla plancia. Il bagagliaio offre 557 litri di spazio, ai quali aggiungere il vano ricavato sotto il cofano anteriore, e ribaltando i sedili davanti si può inoltre ottenere una sorta di zona notte, una soluzione che Hongqi ha battezzato “bedroom”.

Sono previsti anche un impianto audio Yamaha e la ricarica wireless per il telefono. La dotazione di sicurezza comprende sette airbag, oltre a telecamere con visuale a 360 gradi.

Autonomia e motore

La EHS4 viene proposta con un motore elettrico da 218 CV montato sull’asse posteriore e una batteria al litio-ferro-fosfato dalla capacità di circa 69 kWh. Stando alle dichiarazioni ufficiali, l’autonomia arriva fino a 470 chilometri nel ciclo WLTP e collegandosi a una colonnina rapida, la vettura può accettare fino a 168 kW di potenza. I dati comunicati dal costruttore indicano un passaggio dal 30 all’80% della batteria in 18 minuti.

Il nuovo SUV presenta diverse analogie tecniche con la Leapmotor B10. Di recente FAW ha rafforzato i rapporti insieme a Leapmotor, attraverso un accordo industriale e l’acquisizione di una quota di circa il 5% nella società. In parallelo all’ampliamento della gamma Hongqi intende rendere la rete commerciale più capillare. Attualmente dichiara una presenza in sette Paesi europei, ma conta di raggiungere almeno 550 punti vendita e assistenza entro la fine del 2027.