Hyundai con tecnologia a 800 Volt: ricariche ultra-rapide

Hyundai diventa il primo costruttore a introdurre l’architettura a 800 Volt nel mercato mainstream. Questo tipo di tecnologia al momento riguarda solo pochissimi brand ed equipaggia tutta la gamma IONIQ 100% elettrica. L’idea di Hyundai per il futuro è quella di creare una mobilità elettrificata, tecnologica e innovativa, ma allo stesso tempo anche più sicura, intelligente e accessibile per tutti.

In questa direzione gli ingegneri del marchio sudcoreano hanno realizzato l’architettura a 800 Volt, che punta a ridurre le riserve della clientela nei confronti della mobilità elettrica dovute all’autonomia e all’ansia da ricarica. Il veicolo, con questa nuova tecnologia, è capace di passare dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Non è tutto, perché grazie a questa architettura c’è una migliore gestione termica e performance complessive più elevate del veicolo.

Questa tecnologia è implementata nella piattaforma modulare E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Il pacco batteria è posizionato nel miglior punto del pianale così da offrire una distribuzione del peso ottimale. Grazie alla tecnologia multi-charging inoltre è possibile ricaricare l’auto a 400 e 800 Volt e con la V2L (Vehicle-to-Load) è possibile alimentare dispositivi esterni.

IONIQ 5, l’autonomia è da urlo

Tra i modelli più attesi che montano questa nuova tecnologia c’è lo IONIQ 5. All’interno si contraddistingue subito per la presenza di diversi pulsanti fisici che migliorano l’esperienza a bordo per un contatto più diretto. Il design del volante con luci pixel interattive dà carattere alla vettura offrendo un segno distintivo al modello. Con la nuova batteria da 84 kWh, l’autonomia è di 570 km nel ciclo combinato WLTP e sino a 784 km in ambito urbano. La batteria può essere abbinata sia alla trazione posteriore che a quella integrale.

Grazie alla nuova architettura a 800V i tempi di ricarica dal 10% all’80% sono di soli 18 minuti. Inoltre sullo IONIQ 5 è disponibile la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che trasforma il veicolo in una sorta di power bank sino a 3,6 kW.

IONIQ 6, aerodinamica da prima della classe

In questo excursus della gamma IONIQ, c’è poi il 6, che è una berlina ispirata al mondo delle Streamliner. Questo modello unisce l’estetica all’efficienza con uno dei coefficienti di resistenza aerodinamica tra i più bassi al mondo per un’auto di serie (Cx 0,21). L’autonomia arriva sino ai 614 km (WLTP, versione RWD con cerchi da 18 pollici). Questo modello è disponibile con batteria da 53,3 kWh o 77,4 kWh e nelle versioni trazione posteriore o integrale. Anche in questo caso è presente la tecnologia Vehicle-to-Load.

IONIQ 9, un nuovo SUV sta per arrivare

Infine Hyundai amplia la propria offerta elettrica con la IONIQ 9, un SUV di grandi dimensioni a 7 posti completamente elettrico. L’autonomia arriva sino a 620 km (WLTP), ma il pezzo forte di questa vettura è senza ombra di dubbio l’eleganza dei suoi interni che la fanno apparire come una vera suite su ruote. L’abitacolo, infatti, si contraddistingue per lo stile lounge e i materiali sostenibili. A tutto ciò è abbinato anche lo Hyundai AI Assistant, per una perfetta gestione della vettura in ogni sua componente. Il modello in questione sarà disponibile in Italia dopo l’estate.

Hyundai ha intenzione di investire tanto nei prossimi anni nell’elettrico: 36,3 miliardi di euro fino al 2033 in ricerca e sviluppo. Entro il 2030, infatti, punta a completare la gamma con 21 modelli EV. L’idea è quella di coprire tutti i segmenti e tutte le motorizzazioni. Al momento è in fase di sviluppo la seconda generazione di piattaforma nativa elettrica di Hyundai.