Hyundai e la novità i-Pedal: tutto sul nuovo sistema

La tecnologia che si annida all’interno delle nostre auto sta crescendo giorno dopo giorno andando a creare un automotive sempre più smart. Le vetture, infatti, sono ormai un prolungamento dei nostri PC e smartphone. Le novità di questi veicoli però sono a più livelli e questo è proprio il caso che riguarda l’innovativa funzione introdotta da Hyundai, che si chiama i-Pedal. Nello specifico questa serve ad esaltare l’esperienza di guida nel traffico urbano sfruttando la frenata rigenerativa, che è presente di serie sui modelli 100% elettrici del marchio.

Stiamo vivendo un momento storico in cui la tecnologia al centro dell’automotive è l’elettrico e Hyundai ha deciso di non essere da meno proponendo soluzioni che possano migliorare sempre di più l’esperienza di guida. Grazie alla nuova funzione i-Pedal, un gesto semplice come l’uso dell’acceleratore, permette di ottimizzare il consumo energetico aumentando anche il comfort al volante.

Cosa è l’i-Pedal?

Volendo essere però maggiormente pragmatici, cos’è la funzione i-Pedal? Cominciamo con il dire che è disponibile su tutta la gamma di modelli 100% elettrici Hyundai. Questa novità permette di accelerare, rallentare e persino arrestare completamente il veicolo con l’utilizzo di un solo pedale: l’acceleratore. La decelerazione automatica è controllata e si attiva rilasciando il pedale. Questo permette di avere una guida più fluida e rilassata e naturalmente anche più sicura visto che l’auto comincia ad arrestarsi già nel momento in cui si toglie il piede dall’acceleratore.

Questa funzione inoltre permette di avere maggiore concentrazione sulla strada visto che viene eliminato il continuo passaggio tra acceleratore e freno. Non è tutto però perché grazie ad i-Pedal, nel momento in cui si rilascia il pedale, il motore elettrico comincia a recuperare l’energia cinetica e la trasforma in elettricità da immettere nella batteria ad alta tensione. Questo sistema permette così, senza alcun contributo aggiuntivo, di aumentare l’autonomia della vettura in questione.

I vantaggi

Come può essere bene intuibile, questo sistema trova particolare utilità nell’uso cittadino dove l’auto si ritrova frequentemente a frenare e accelerare. Grazie alle palette presenti al volante inoltre, il guidatore, può regolare la frenata rigenerativa in base a 3 diversi gradi di intensità. Questo permette all’auto di adattarsi allo stile di guida di chi è al volante e alle condizioni del traffico. Inoltre i-Pedal, può essere usata sia in modo continuativo, che attraverso l’attivazione sporadica nei momenti in cui si ritiene più opportuno attivarla.

Per quanto concerne le situazioni particolari come ad esempio le discese o le superfici a bassa aderenza, il sistema consiglia di usare la frenata tradizionale. Inoltre questa funzione si integra alla perfezione con le modalità di guida Eco, Normal e Sport, senza mai comprometterne le prestazioni. Naturalmente, in ultima analisi, a beneficiare di questo nuovo strumento c’è anche il sistema frenante, che si usura di meno. Insomma, questa novità partorita dalla Casa sudcoreana, unita ai vari ADAS già presenti sulle varie vetture permette di aumentare la sicurezza dei propri veicoli, diminuire i costi di gestione e incrementarne l’autonomia. Questa innovazione tecnologica è un chiaro esempio di come l’automotive si sta trasformando, avviandosi verso un mondo sempre più smart.