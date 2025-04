Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Inster, il city-SUV elettrico fuori dagli schemi

Hyundai celebra un risultato straordinario: la sua inedita INSTER è stata insignita del prestigioso titolo di World Electric Vehicle 2025 ai World Car Awards. Questo importante riconoscimento, annunciato il 16 aprile 2025 durante la cerimonia tenutasi al New York International Auto Show (NYIAS), consacra la piccola EV come la migliore auto elettrica dell’anno a livello globale. A decretare la vittoria è stata una giuria autorevole composta da 96 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 30 diversi Paesi, che hanno espresso il loro voto in forma anonima.

Sulla scia dei successi del marchio coreano

L’assegnazione di questo titolo non è un evento isolato per Hyundai, ma rappresenta il quarto anno consecutivo di successi della Casa automobilistica coreana ai World Car Awards. Nelle edizioni precedenti, infatti, sono state premiate: la IONIQ 5 N come World Performance Car nel 2024, la IONIQ 6 e la IONIQ 5, che nel 2023 e 2022 hanno ottenuto rispettivamente i titoli di World Car of the Year, World Electric Car of the Year e World Car Design of the Year. Questa striscia vincente testimonia la leadership di Hyundai nell’innovazione del settore automotive e la sua costante attenzione verso lo sviluppo di veicoli all’avanguardia.

Hyundai INSTER, com’è fatta

La Hyundai INSTER si presenta come un SUV urbano 100% elettrico che reinterpreta in chiave moderna e innovativa il concetto di mobilità. Nonostante le dimensioni compatte, ideali per la città, la INSTER offre un sorprendente spazio a bordo e una qualità di guida tipica di auto di segmento superiore. Il design distintivo e innovativo cattura l’attenzione, mentre le dotazioni di tecnologia e sicurezza avanzate garantiscono un’esperienza di guida confortevole e protetta.

Il motore a disposizione

A muovere le ruote della Hyundai INSTER c’è un powertrain che assicura un’autonomia di guida ai vertici della categoria. Il modello è disponibile con due livelli di potenza (97 CV o 115 CV) e con due tagli di batteria (42 kWh o 49 kWh), offrendo un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza. L’INSTER permette di percorrere fino a 370 km con una singola carica nell’uso misto (WLTP) e addirittura fino a 518 km nella guida urbana (WLTP). Per ridurre i tempi di attesa, la ricarica rapida DC è di serie e consente di riportare la batteria dal 10 all’80% in soli 30 minuti.

Guidata dalla vision “Progress For Humanity“, Hyundai si impegna a diventare fornitore di soluzioni di mobilità smart, offrendo una gamma Green completa che include tutte e cinque le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. INSTER si inserisce perfettamente in questa precisa direzione.

Destinata al successo

José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento: “Hyundai INSTER ha conquistato i clienti sin da quando l’abbiamo presentata. È molto gratificante che gli esperti della prestigiosa giuria dei World Car Awards la pensino allo stesso modo. La combinazione di design accattivante, autonomia, caratteristiche di guida piacevoli, infotainment intuitivo e tecnologia di livello superiore è emblematica dell’approccio di Hyundai, che punta a offrire un valore eccezionale ai propri clienti“.

Muñoz ha inoltre sottolineato come il successo commerciale e di critica dei modelli Hyundai sia merito del duro lavoro di tutte le persone coinvolte nella catena del valore dell’azienda. Insomma, la neonata della Casa coreana ha iniziato il suo percorso nel migliore dei modi, confermando la qualità dei prodotti recenti sfornati dal grande Gruppo asiatico.