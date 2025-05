Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Ecco i prezzi della Nuova Hyundai Inster Cross

La gamma Hyundai registra un’importante novità per il mercato italiano. Da questa settimana, infatti, è ordinabile in Italia la Nuova Hyundai Inster Cross. Il City SUV ultracompatto amplia l’offerta del brand garantendo un’opzione in più alla clientela alla ricerca di un modello ideale per l’uso in città, considerando le dimensioni contenute e, nello stesso tempo, in grado di affrontare anche i percorsi outdoor senza problemi.

Il SUV che mancava

A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, la nuova Hyundai Inster Cross è pronta a conquistare il mercato italiano, con l’obiettivo di attirare gli automobilisti alla ricerca di un SUV da città che può adattarsi anche all’uso outdoor garantendo una mobilità a zero emissioni e una buona autonomia, in rapporto soprattutto al prezzo.

L’ultima arrivata della gamma Hyundai può contare su un motore elettrico da 115 CV che si abbina a una batteria da 49 kWh. Secondo i dati forniti, la vettura ha un’autonomia media di circa 360 chilometri, con una sola carica della batteria. C’è anche il supporto alla ricarica rapida in corrente continua che permette di passare dal 10% all’80% di carica in 30 minuti.

Il modello si caratterizza per un look da fuoristrada ma anche per dimensioni compatte. Nella dotazione di serie troviamo i cerchi in lega da 17”, i passaruota in rilievo, i paraurti dedicati, le barre portatutto e i fari full LED. L’abitacolo propone una combinazione di tessuto grigio e dettagli in giallo lime oltre a un display touchscreen da 10.25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Da segnalare anche il cluster digitale da 10,25 pollici oltre alla presenza del caricatore wireless, della retrocamera, dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori e dei paddle al volante.

Il SUV integra, nella dotazione di serie, la suite di sistemi di assistenza alla guida Hyundai Smart Sense, proposta anche dalla più grande Hyundai Santa Fe, che include:

Highway Driving Assist

Sistema di mantenimento al centro della corsia

Riconoscimento attivo dei limiti di velocità

Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e funzione junction (intersezioni)

Rear Occupant Alert Logic

Smart Cruise Control con funzione Stop&Go

Hyundai Inster Cross può contare anche su un bagagliaio da 351 litri, con possibilità di estendere la capacità di carico fino a 1.059 litri, abbattendo i sediolini posteriori. La dotazione di serie, inoltre, può essere arricchita con vari pack aggiuntivi, come il Plus Pack e il Safety Pack, e con ulteriori accessori per consentire alla clientela di poter contare su un veicolo in linea con le proprie necessità.

Il listino prezzi

La Nuova Hyundai Inster Cross arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 29.650 euro. Il modello, quindi, si posiziona al di sopra della Inster, disponibile in Italia con un listino prezzi che parte da 24.900 euro. Per la clientela interessata all’acquisto del modello c’è anche un’offerta lancio che consente di mettersi al volante della nuova vettura della gamma Hyundai a partire da 149 euro al mese, con il finanziamento Hyundai Plus che prevede un anticipo di 9.150 euro e la possibilità, dopo 3 anni, di scegliere se restituire, acquistare o sostituire la vettura. Per i dettagli completi in merito è possibile recarsi in una delle concessionarie Hyundai.