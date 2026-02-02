Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Hyundai La nuova compatta elettrica sta arrivando

Hyundai anticipa l’arrivo di uno dei modelli più importanti per la sua strategia di crescita futura nel segmento delle auto elettriche. L’azienda ha confermato che nel corso dei prossimi mesi è previsto il debutto della nuova Hyundai Ioniq 3, la prima compatta elettrica della gamma Ioniq. Si tratta di un appuntamento molto importante, soprattutto per il futuro del brand sul mercato europeo, che punta sempre di più sull’elettrificazione e sulla diffusione delle auto a zero emissioni. Ecco tutti i dettagli annunciati dall’azienda in merito a un modello destinato a ricoprire un ruolo chiave nel corso dei prossimi anni.

L’elettrica che mancava

La nuova Hyundai Ioniq 3 andrà a tradurre in realtà quanto anticipato dalla Concept THREE, prototipo presentato in anteprima mondiale nel corso di IAA Mobility 2025. Si tratta di un progetto che, come sottolinea la Casa, ha un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del brand sul mercato europeo. Il modello avrà dimensioni compatte ma proporzioni che l’azienda stessa definisce “decise“e seguirà il linguaggio stilistico Art of Steel, introdotto proprio dalla concept e che “celebra l’acciaio come materiale vivo, plasmabile, capace di generare emozione attraverso tensioni, superfici e volumi scolpiti”. La Ioniq 3 erediterà la silhouette Aero Hatch, il frontale basso e una particolare attenzione all’aerodinamica.

Un progetto fondamentale

Come sottolineato in precedenza, si tratta di un progetto fondamentale per il futuro della gamma Ioniq in Europa. Il segmento B ha un ruolo centrale per molti mercati, a partire dall’Italia dove raggiunge una quota del 48%, considerando berline e SUV. Con le elettriche in forte crescita (la quota di mercato è salita fino al 6,2% nel corso del 2025), poter contare su una compatta a zero emissioni per Hyundai diventerà fondamentale. Questo aspetto vale anche per l’Europa dove le immatricolazioni di auto elettriche hanno toccato il 16,9% di quota di mercato.

La scelta di incrementare la sua gamma di veicoli a zero emissioni puntando sul segmento delle compatte, quindi, rientra nella volontà di Hyundai di venire incontro alle esigenze degli automobilisti europei, mettendo a disposizione una vettura completa e in grado di diventare subito protagonista del mercato. Ricordiamo che l’Europa rappresenta un mercato chiave per il Gruppo che oggi opera in ben 42 Paesi europei, con oltre 2.000 punti vendita e produce localmente quasi l’80% delle auto vendute. Entro il 2027, inoltre, l’azienda proporrà una gamma elettrificata con tutti i modelli disponibili che potranno contare su una variante elettrica oppure ibrida plug-in.

Quando arriva la nuova elettrica

La nuova Hyundai Ioniq 3 sarà disponibile anche in Italia, mercato dove la vettura potrebbe ritagliarsi uno spazio da grande protagonista, anche considerando il boom delle elettriche confermato dai dati di vendita del 2025. L’azienda ha confermato che il modello è atteso sul mercato italiano entro la fine del 2026. Ulteriori aggiornamenti in merito dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, con la presentazione ufficiale e la diffusione delle prime informazioni sulla composizione della gamma e sul prezzo di vendita.