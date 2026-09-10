La nuova compatta elettrica coreana è realizzata in Europa, garantendo un look identitario, una tecnologia intuitiva e un costo alla portata

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai IONIQ 3 apre gli ordini

La Casa coreana ha presentato la IONIQ 3, la nuova hatchback compatta alla spina prodotta nel Vecchio Continente per rispondere alle esigenze degli europei. Sviluppata nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, concepita per inserirsi in uno dei segmenti chiave del car market, è disponibile in 5 diversi allestimenti – Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition – con batterie da 42 o 61 kWh, per 7 combinazioni possibili.

Gli ordini sono ora aperti e il prezzo di partenza è di 29.900 euro, che scendono a 27.900 euro con la promozione di lancio legata al finanziamento proposto dal marchio coreano. La versione Select è l’entry level della gamma e propone una dotazione già piuttosto ricca. Sono offerti i sistemi Hyundai SmartSense, il cruise control adattivo con Stop & Go, il mantenimento della corsia, i fari LED, il climatizzatore automatico bizona e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Spicca il PLEOS Connect con display da 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Allestimenti per ogni esigenza

In aggiunta la Trend, da 32.000 euro, propone il pre-condizionamento della batteria, cerchi da 17 pollici, sedili posteriori e volante riscaldabili, caricatore wireless e vetri posteriori oscurati. Con la Prime si sale a 39.800 euro, ma ci sono i cerchi da 18 pollici, i fari Full LED con IFS, il navigatore integrato e Highway Driving Assist 2.0. La N Line, come da tradizione, è la versione più pepata con caratteristiche specifiche come le cuciture rosse, la pedaliera in metallo e una dotazione tecnologica ancora più minuziosa. La N Line Launch Edition da 44.700 euro offre cerchi da 19 pollici, ricarica trifase a 22 kW, Vehicle-to-Load, Digital Key 2.0, impianto BOSE e sedili anteriori elettrici con memoria, ventilazione e funzione Relaxation.

IONIQ 3 segue lo stile Hyundai Art of Steel, declinato con l’accattivante design Aero Hatch. Il risultato è una silhouette bilanciata tra efficienza aerodinamica e abitabilità, con un coefficiente Cx di 0,263. La firma luminosa Parametric Pixel, emblema della famiglia IONIQ, enfatizza l’identità del modello, mentre i quattro punti luminosi centrali richiamano la lettera “H” in codice Morse, aggiungendo un elemento distintivo alla linea sinuosa della hatchback full electric.

Dimensioni ideali per la città

La Hyundai IONIQ 3 misura 4.155 mm di lunghezza (che diventano 4.170 mm per la versione N Line), 1.800 mm di larghezza e 1.505 mm di altezza, con un passo di 2.680 mm. L’obiettivo era garantire un abitacolo spazioso, con un pavimento piatto e comfort anche per i passeggeri posteriori. La capienza del bagagliaio è di 322 litri, ai quali si aggiungono i 119 litri del Megabox sotto il piano di carico. Il volume totale tocca quota 441 litri, offrendo valide opzioni di carica anche in gite fuori porta.

Una delle novità principali del modello è il PLEOS Connect, un sistema di infotainment all’avanguardia basato su Android Automotive OS. Il display centrale arriva a 14,6 pollici nelle versioni più ricche ed è affiancato da un quadro strumenti LCD TFT da 9,9 pollici. Le nuove funzionalità digitali sono nate per rendere l’interazione con l’auto ancora più naturale, attraverso aggiornamenti OTA e con il PLEOS App Market. C’è spazio anche per il Gleo AI, assistente vocale sviluppato per comprendere richieste formulate in linguaggio naturale.

La batteria Standard Range da 42,2 kWh permette di godere di 344 km di autonomia WLTP, mentre la Long Range da 61 kWh arriva fino a 497 km. La piattaforma a 400 Volt consente la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW, con il passaggio dal 10 all’80% in circa 29 minuti per la Standard Range e 30 minuti per la Long Range, in condizioni ottimali. Il caricatore AC arriva a 11 kW, mentre il sistema trifase da 22 kW è di serie sulla Launch Edition e disponibile con gli altri allestimenti. C’è anche la tecnologia V2L, che permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni.