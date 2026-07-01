Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Ioniq 3: immagini, autonomia e caratteristiche della nuova EV

Hyundai Ioniq 3 ha fatto il suo debutto pubblico alla Milano Design Week nella variante sportiva N Line, con paraurti aggressivi, cerchi elaborati e lo spoiler posteriore che non lasciava dubbi sull’attitudine del modello. Ora Hyundai ha pubblicato le immagini della versione standard, e il quadro si completa. L’Ioniq 3 per il grande pubblico è una berlina elettrica elegante, prodotta a Izmit in Turchia, con autonomia fino a 490 km.

Elegante ed europea

Le nuove foto mostrano tutto ciò che la N Line nascondeva sotto la connotazione sportiva: una hatchback dalle forme pulite, calibrate, pensata per convincere il mercato europeo con eleganza. Davanti sparisce il paraurti sportivo in nero lucido della N Line: al suo posto un frontale completamente chiuso, verniciato nella tinta della carrozzeria, con due paratie per l’aerodinamica attiva che gestiscono il flusso d’aria quando necessario. Sui fianchi scompaiono le pronunciate protezioni ai passaruota, lasciando spazio a un profilo lineare, con meno elementi che catturano l’attenzione. I cerchi in lega vanno da 16 a 18 pollici in base all’allestimento scelto. Sul posteriore una piccola appendice aerodinamica discreta, funzionale ma non appariscente.

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PLEOS Connect

L’abitacolo abbraccia una palette luminosa. Rivestimenti di colore chiaro, con le sedute trapuntate e il nome del modello cucito sullo schienale. Il volante rimane lo stesso della N Line, con la differenza che al centro non c’è il logo N ma le quattro luci a LED, un elemento che Hyundai ha scelto come firma interna del modello, richiamato anche nella firma luminosa anteriore e posteriore. La gamma completa offrirà diverse combinazioni cromatiche per gli interni, in modo da coprire gusti diversi.

La vera novità dal punto di vista tecnologico riguarda però il software. L’Ioniq 3 introduce in Europa il nuovo sistema operativo Pleos Connect, sviluppato internamente e arricchito dall’assistente vocale Gleo AI. Il display centrale è disponibile in due dimensioni a seconda della versione: 12,9 pollici nella variante base e 14,6 pollici in quella più equipaggiata. Un salto rispetto all’Ioniq 5 e 6 già in vendita, con un’interfaccia progettata per essere più intuitiva e meno dispersiva rispetto ai sistemi precedenti.

Gleo AI è l’elemento che più di tutti racconta la direzione verso cui Hyundai vuole spingere l’esperienza a bordo: uno strumento che impara le abitudini del guidatore e integra le funzioni del veicolo con quelle dello smartphone in modo progressivamente più naturale.

Fino a 490 km

La Ioniq 3 è costruita sulla piattaforma E-GMP a 400 Volt, la stessa già usata su Ioniq 5 e 6, un punto di partenza tecnico solido, con tutti i vantaggi in termini di ricarica, gestione termica della batteria e distribuzione dei pesi che quella architettura porta con sé. La gamma prevede due motori e due taglie di batteria, per un totale di quattro combinazioni. Il motore da 135 CV si abbina alla batteria da 42,2 kWh, con un’autonomia dichiarata di 335 km WLTP. Mentre il motore da 147 CV si abbina invece alla batteria da 61 kWh, portando l’autonomia fino a 490 km. In entrambi i casi la ricarica in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa trenta minuti. Un dato in linea con quanto già visto sulle sorelle maggiori della famiglia Ioniq e che rende la fruizione dei lunghi viaggi più piacevole.