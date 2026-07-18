Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Ioniq 5 2027: gamma e prezzi

Non la confondi con una comune auto elettrica né tantomeno te la dimentichi. Al debutto sul mercato la Hyundai Ioniq 5 mostrava già tutto il suo carattere e adesso, con gli aggiornamenti del Model Year 2027, la Casa coreana fa uno sforzo in più sull’offerta italiana. Oltre a cambiare i nomi degli allestimenti, migliora la dotazione dedicata alla sicurezza e conferma le due opzioni di batteria, abbinate alla trazione posteriore oppure integrale.

I prezzi del Model Year 2027

La nuova organizzazione segue quella già adottata su altre Hyundai: XTech apre la gamma, Business occupa il gradino intermedio e XClass raccoglie gli equipaggiamenti di punta. Rispetto al passato la suddivisione appare meno complicata, affinché il conducente possa capire immediatamente le differenze tra le versioni.

Il listino parte dai 42.800 euro richiesti per la Ioniq 5 5 XTech con batteria da 63 kWh, trazione posteriore e motore da 170 CV, guidabile anche dai neopatentati. Passando all’accumulatore da 84 kWh e al propulsore posteriore da 228 CV, il prezzo sale a 46.900 euro. La Business costa invece 50.200 euro con la trazione posteriore e 54.300 euro nella configurazione bimotore AWD da 325 CV. Al vertice rimane la XClass integrale, proposta a 58.900 euro.

La batteria maggiore consente alla variante da 228 CV di dichiarare un’autonomia WLTP tra 546 e 570 km, a seconda delle ruote montate, mentre la versione AWD deve alimentare due motori e raggiunge 500 km sulla XClass dotata di cerchi da 20 pollici. Rimane uno dei tratti caratteristici del modello l’architettura elettrica a 800 volt, soluzione ancora poco comune tra le vetture generaliste e utile soprattutto per abbreviare le soste presso le colonnine ultrarapide.

XTech non rinuncia agli accessori principali. Comprende cerchi da 19 pollici, fari full LED, climatizzatore automatico bizona, sedili anteriori e volante riscaldabili, oltre a due schermi da 12,3 pollici destinati alla strumentazione e al sistema multimediale. Sono presenti Apple CarPlay, Android Auto, i servizi connessi Bluelink e un caricatore di bordo trifase da 10,5 kW.

Maggiore attenzione alla sicurezza

Sulla versione d’ingresso debutta la In Cabin Camera, che osserva il conducente per riconoscere eventuali segnali di distrazione o stanchezza. Lavora insieme ai dispositivi Hyundai SmartSense, tra i quali figurano il mantenimento della corsia, la frenata anticollisione, il cruise control adattivo e l’assistenza durante la marcia in autostrada. Arriva inoltre il sistema eCall di nuova generazione, ora collegato alla rete 5G per trasmettere rapidamente dati e richieste di soccorso in caso d’incidente.

Business aggiunge la pompa di calore, particolarmente utile su un’elettrica quando le temperature scendono, insieme al portellone motorizzato e ai vetri posteriori oscurati. I sedili rivestiti in tessuto e pelle adottano regolazioni elettriche, mentre la dotazione elettronica guadagna il controllo dell’angolo cieco e l’avviso per il traffico trasversale posteriore.

Sulla XClass l’ambiente diventa ancora più curato grazie ai rivestimenti in pelle e ai sedili ventilati, riscaldabili e provvisti delle funzioni memory e relaxation. Riconoscibile all’esterno attraverso i cerchi da 20 pollici, i fari anteriori IFS e le maniglie automatiche a scomparsa, l’allestimento prevede l’impianto Bose, l’head-up display, la chiave digitale e la consolle centrale scorrevole.

Il Model Year 2027 interviene senza cambiare il carattere di Ioniq 5. Hyundai ha preferito sistemare la gamma e rafforzare gli equipaggiamenti, lasciando intatti i punti che hanno reso riconoscibile il crossover.