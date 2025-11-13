Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Hyundai Un'elettrica che sorprende: Hyundai IONIQ 5 e i suoi 660mila km in 3 anni

Hyundai ha diffuso la notizia di un’impresa straordinaria compiuta da uno dei modelli più emblematici della sua linea totalmente elettrica: la IONIQ 5. Questo veicolo, impiegato quotidianamente per esigenze lavorative da un utente in Corea del Sud, ha accumulato più di 660.000 km in tre anni, sostenendo una media giornaliera di 600 km. Tale prova su strada ha evidenziato una resistenza e una longevità fuori dal comune.

Lo stato della batteria dopo tutta la strada percorsa

La verifica cruciale della robustezza di un veicolo elettrico risiede nello stato della sua batteria, e i dati raccolti dalla IONIQ 5 sono eccezionali. Dopo aver macinato approssimativamente 580.000 chilometri, Hyundai ha proposto al proprietario una sostituzione gratuita del propulsore e della batteria per eseguire un’analisi approfondita. I controlli tecnici hanno rivelato che l’accumulatore manteneva ancora l’87,7% della sua capacità originaria. Questo dato è sbalorditivo e attesta l’elevata qualità dei prodotti del Marchio, nonché l’efficacia delle soluzioni ingegneristiche di gestione energetica sviluppate da Hyundai. È rilevante notare che l’utente prediligeva ricaricare l’automobile tramite l’architettura a 800 Volt, che consente ricariche ultra-rapide in corrente continua.

Durante il triennio di utilizzo intensivo, la IONIQ 5 si è distinta non solo per la sua affidabilità tecnica, ma anche per i vantaggi economici derivanti dal suo esercizio. A fronte di percorrenze così consistenti, i costi di manutenzione e i rifornimenti si sono dimostrati sensibilmente più contenuti rispetto a un omologo veicolo dotato di motore termico. Il risparmio complessivo stimato ha superato i 20.000 dollari in tre anni, confrontando la IONIQ 5 con un SUV a benzina di dimensioni analoghe. Inoltre, elementi soggetti a usura come i freni hanno palesato una durata superiore grazie all’azione della frenata rigenerativa, la quale ottimizza il recupero di energia e riduce l’usura delle pastiglie.

Il cliente sudcoreano ha altresì confermato l’elevato comfort di viaggio sperimentato, reso possibile dalla eccellente ergonomia dei sedili e da una meticolosa insonorizzazione. Ciò ha garantito spostamenti piacevoli all’interno di un abitacolo spazioso e sereno.

Un progetto nato per durare

Dietro questi risultati vi è un instancabile lavoro di Ricerca e Sviluppo (R&D) da parte di Hyundai Motor Group. Gli ingegneri mirano a garantire che le batterie abbiano una durata che superi i requisiti di garanzia. Dal-young Yoon, Senior Research Engineer, ha spiegato che l’approccio ingegneristico si concentra non solo sulle performance e sulla sicurezza, ma anche sulla sostenibilità dell’esperienza elettrica nel lungo termine, poiché la fiducia dei clienti si costruisce nel tempo. Ogni nuova generazione di batterie è sottoposta a simulazioni rigorose, inclusi test in condizioni d’uso estreme.

Hyundai continua a investire massicciamente nell’innovazione delle batterie. L’azienda ha analizzato i dati di durata di oltre 50.000 IONIQ 5, inclusi esemplari che hanno percorso più di 400.000 km, constatando che la maggior parte dei veicoli mantiene oltre il 90% delle prestazioni della batteria. Le tecnologie di sicurezza, come i sistemi di gestione della batteria (BMS) avanzati, effettuano diagnosi predittive in tempo reale.

Dal 2026, si prevede l’implementazione di un BMS basato su cloud che raccoglierà dati per diagnosi ancora più rapide e precise. La strategia futura di Hyundai per il 2027 prevede miglioramenti significativi, come la riduzione dei costi del 30%, l’incremento della densità energetica del 15% e la diminuzione dei tempi di ricarica del 15%. Questo rafforza l’idea che in un’auto elettrica, oltre all’autonomia, sono fondamentali l’affidabilità e la velocità di ricarica.