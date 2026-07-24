Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Ioniq 6 N Line, batteria più capiente per viaggiare senza ansia

La Hyundai Ioniq 6 si rinnova in Italia. Disponibile in un’unica configurazione – l’allestimento N Line – la berlina elettrica monta due motori dalla potenza di 325 CV, scaricati a terra dalla trazione integrale, e una batteria più capiente rispetto al passato. Il prezzo di listino parte da 60.300 euro.

Design e aerodinamica: il carattere della nuova elettrica

Fedele alla filosofia “streamliner”, riconoscibile dalla carrozzeria levigata e dalla coda spiovente, Hyundai mantiene la forma affusolata vista fin dal debutto, ma gli interventi sui dettagli conferiscono carattere. Con un coefficiente Cx di 0,215, la vettura contiene i consumi, soprattutto alle velocità autostradali.

Non era ancora successo che la Ioniq 6 fosse disponibile in versione N Line. Seppur meno estrema, richiama la variante 6 N attraverso paraurti specifici e minigonne dedicate, nonché i numerosi elementi in nero. Inserite sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, le linee orizzontali accentuano la larghezza della carrozzeria, mentre i cerchi esclusivi da 20 pollici calzano pneumatici nella misura 245/40. Di serie sono previsti anche i fari anteriori a matrice di LED, capaci di adattare il fascio luminoso alle condizioni della strada, e i vetri oscurati posteriori. Gli specchietti esterni sono regolabili elettricamente e integrano sia la chiusura automatica sia il riscaldamento.

All’interno prosegue la caratterizzazione sportiva. I sedili sono rivestiti in pelle e materiale scamosciato e la pedaliera è realizzata in metallo, dettagli pensati su misura così come il volante a tre razze, riportante il logo N. Dietro la corona trovano posto i paddle destinati alla regolazione della frenata rigenerativa, utilizzabili anche per azionare la funzione I-Pedal e guidare ricorrendo il meno possibile al pedale del freno.

Il nuovo accumulatore da 84 kWh promette fino a 595 km di autonomia nel ciclo WLTP, anche se il valore può variare parecchio a seconda di velocità e temperatura esterna. Per recuperare energia in viaggio, la Ioniq 6 sfrutta l’architettura a 800 Volt della piattaforma E-GMP: presso una colonnina compatibile, l’unità passa dal 10 all’80% in 18 minuti.

Il precondizionamento porta in anticipo la batteria alla temperatura più adatta, in modo da accorciare la sosta una volta collegato il cavo. La pompa di calore aiuta a ridurre i consumi durante i mesi freddi e con la funzione Vehicle-to-Load, invece, l’energia immagazzinata a bordo può alimentare dispositivi elettrici esterni.

Un abitacolo ricco di tecnologia

La dotazione di serie comprende due schermi da 12,3 pollici, uno riservato alla strumentazione e l’altro al sistema multimediale. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza fili, mentre gli aggiornamenti possono essere ricevuti da remoto, e sono inclusi anche head-up display, impianto audio Bose, chiave digitale e servizi connessi Bluelink.

Sul versante del comfort figurano sedili anteriori ventilati e regolabili elettricamente, sedute riscaldabili sia davanti sia dietro, climatizzatore bizona e portellone elettrico. Il pacchetto Hyundai SmartSense riunisce i principali sistemi di assistenza, dal cruise control adattivo al mantenimento della corsia, fino al controllo dell’angolo cieco e al parcheggio da remoto.

Con il finanziamento Hyundai Plus, il vantaggio promozionale può raggiungere i 4.000 euro. Al termine del contratto il cliente ha tre opzioni: sostituire la vettura, saldare il valore futuro garantito oppure restituirla alle condizioni previste.