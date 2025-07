In occasione della nuova edizione del Goodwood Festival of Speed si registra il debutto ufficiale della IONIQ 6 N, secondo modello a zero emissioni della gamma N

Ufficio Stampa Hyundai La IONIQ 6 N è ufficiale

In occasione della nuova edizione del Goodwood Festival of Speed, evento sempre più di riferimento per il mondo dei motori, Hyundai ha svelato in anteprima la nuova IONIQ 6 N. Si tratta del secondo modello della gamma N, che comprende vetture ad alte prestazioni, a poter contare su una trazione al 100% elettrica.

La nuova sportiva rappresenta un progetto molto ambizioso per Hyundai che, per il suo futuro, punta sull’elettrificazione ma senza trascurare la sportività e la possibilità di realizzare vetture in grado di garantire prestazioni elevate. L’azienda, oltre a mostrare in anteprima il modello, ha fornito anche le prime informazioni sul comparto tecnico che conferma il carattere sportivo e l’alto livello tecnologico del progetto.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’ultima arrivata della gamma della Casa coreana destinata a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel settore delle sportive a zero emissioni, grazie anche a prestazioni di livello assoluto.

Una sportiva a zero emissioni

Sulla scia della IONIQ 5 N, presentata in occasione dell’edizione 2023 del Festival of Speed di Goodwood, Hyundai ha ufficializzato il lancio della nuova IONIQ 6 N. Il nuovo modello conferma l’impegno dell’azienda nel realizzare auto elettriche in grado di sorprendere grazie alla possibilità di garantire prestazioni elevate.

Per raggiungere quest’obiettivo, Hyundai intende rispettare i tre pilastri su cui si poggia l’esperienza dei modelli N: “Corner Rascal” (vetture agili e perfettamente bilanciate in curva), “Racetrack Capability” (per divertenti performance in pista) e “Everyday Sports Car” (per emozionare tutti i giorni). Sulla base di questa volontà, Hyundai ha progettato la sua IONIQ 6 N con l’obiettivo di garantire una guida divertente e sportiva, anche in pista, senza trascurare il comfort e l’eleganza.

José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, commenta così il debutto del nuovo modello: “Con IONIQ 6 N, Hyundai N intende elevare la propria offerta, conquistando gli amanti delle alte prestazioni con un modello 100% elettrico capace di emozionare sia su strada che su pista“. La vettura è una berlina di grandi dimensioni: la lunghezza è di 4,935 metri mentre il passo è di 2,965 metri. Le altre misure sono 1,94 metri di larghezza e 1,495 metri di altezza.

La vettura sarà disponibile in varie colorazioni (Performance Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Gray Metallic, Nocturne Gray Matte, Gravity Gold Matte) con l’abitacolo interno realizzato in Black con dettagli in Performance Blue. La dotazione completa sarà annunciata successivamente ma i primi dettagli tecnici sono già disponibili.

Le caratteristiche tecniche

La nuova IONIQ 6 N punta a sorprendere grazie anche a un comparto tecnico di primo livello. La vettura, dotata di un sistema di due motori elettrici, può contare su una potenza massima di ben 650 CV e su una coppia che arriva a 770 Nm, attivando N Grin Boost, che permette di ottenere un picco di potenza e coppia per 10 secondi. Le prestazioni sono da sportiva di alto livello con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in appena 3,2 secondi, grazie alla possibilità di sfruttare l’N Launch Control. La velocità massima, invece, è pari a 257 km/h. I dati sulle prestazioni, sottolinea la Casa, sono provvisori e ulteriori conferme arriveranno in seguito.

Per sostenere la guida ad alte prestazioni, la vettura può contare su un sistema di condizionamento della batteria (N Battery) evoluto rispetto a quanto visto sulla IONIQ 5 N e in grado di gestire in modo ottimale la temperatura dei componenti, in modo da permettere alla vettura di mantenere prestazioni elevate per un periodo di tempo più lungo. Sotto la scocca, la sportiva di Hyundai può contare su una batteria con capacità di 84 kWh. C’è anche il supporto alla ricarica rapida (fino a 350 kW) che permette di passare dal 10% all’80% di carica in appena 18 minuti. Il dato di omologazione sull’autonomia sarà annunciato in un secondo momento.

Manfred Harrer, Executive Vice President and Head of Vehicle Development Tech Unit di Hyundai Motor Company, ha così descritto il nuovo progetto dal punto di vista tecnico: “IONIQ 6 N combina una potenza formidabile, una sofisticata gestione dell’energia e delle temperature, un’aerodinamica raffinata e soluzioni tecniche all’avanguardia per offrire una miscela irresistibile di velocità, stabilità e comfort. Questo modello rappresenta un nuovo parametro per la moderna ingegneria automobilistica“. La vettura riprenderà, naturalmente, tutti gli elementi della IONIQ 6 “base” e, quindi, offrirà ai suoi clienti la possibilità di sfruttare la sua leadership tecnologica.

Un’esperienza di guida sportiva

La nuova Hyundai IONIQ 6 N punta a conquistare gli appassionati garantendo un’esperienza di guida sportiva e completa. Per raggiungere quest’obiettivo, il modello è stato sviluppato con grande attenzione ai dettagli. Per i conducenti c’è la possibilità di scegliere tra tre modalità sonore, in grado di adattarsi ai vari stili di guida.

C’è poi la funzione N e-Shift che permette di simulare i rapporti di trasmissione ravvicinati, tipici delle vetture pensate per il motorsport. Per migliorare le prestazioni, inoltre, sono state integrate nel comparto tecnico funzioni come N Drift Optimizer, per il controllo delle derapate, N Grin Boost e N Torque Distribution oltre al già citato N Launch Control.

Molto interessante è anche il sistema N Ambient Shift Light, che permette al sistema di illuminazione dell’abitacolo di andare a “suggerire” visivamente i momenti di cambiata migliori in modo da ottenere prestazioni eccellenti. A migliorare l’esperienza di guida c’è anche N Track Manager, una suite di funzioni che permette di creare tracciati personalizzati, monitorare i dati e molto altro ancora.

Prezzi e disponibilità

Il debutto al Goodwood Festival of Speed è solo un primo passo verso il lancio commerciale. Per il momento, la Casa coreana non ha fornito indicazioni precise in merito alla disponibilità della sua elettrica, limitandosi a organizzare una “world premiere” a cui seguirà un evento dedicato al lancio commerciale e durante il quale, probabilmente, la stampa avrà modo di testare in pista la vettura. Anche il prezzo non è stato ancora comunicato: la nuova Hyundai IONIQ 6 N andrà a posizionarsi al di sopra della IONIQ 6, disponibile in Italia con un listino prezzi che parte da 47.850 euro. Ulteriori dettagli in merito al lancio della nuova elettrica arriveranno nelle prossime settimane. Seguendo l’esempio della IONIQ 5 e della sua versione N, possiamo aspettarci un prezzo di partenza più alto di almeno 30.000 euro.