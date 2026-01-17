Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Hyundai

Hyundai Ioniq 9 è uno dei modelli più interessanti del segmento dei SUV elettrici (e non solo). L’ammiraglia a zero emissioni di Hyundai ha conquistato, in questi giorni, un importante riconoscimento da parte della giuria dei Women’s Worldwide Car of the Year. Questo premio va a confermare l’eccellenza del progetto e l’ottimo lavoro svolto da Hyundai per la sua realizzazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Il miglior SUV al mondo

Grazie a un mix unico tra tecnologia e comodità, Hyundai Ioniq 9 ha conquistato il prestigioso titolo di World’s Best Large SUV ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards (WWCOTY) 2026. Ad assegnare questo riconoscimento è stato un panel internazionale composto da 84 giornaliste esperte nel settore automotive, provenienti da 54 Paesi, che hanno analizzato le ultime novità del mercato delle quattro ruote tenendo conto di vari parametri (sicurezza, qualità costruttiva, design, prestazioni, facilità di guida, sostenibilità ambientale e rapporto qualità-prezzo). La combinazione di tutti gli elementi ha permesso di individuare il vincitore. Il SUV di Hyundai ha superato oltre 20 concorrenti, confermandosi come un modello di riferimento per il mercato delle quattro ruote su scala globale.

Secondo Marta García, Executive President at Women’s Worldwide Car of the Year, il SUV di Hyundai:

dimostra chiaramente come la tecnologia avanzata e l’usabilità quotidiana possano andare di pari passo. La sua capacità di ricarica rapida ed efficienza, l’eccezionale spazio interno e l’elevata qualità complessiva stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel segmento dei grandi SUV

Avendo conquistato il titolo di “Best Large SUV”, il modello di Hyundai è ora in corsa per il WWCOTY Supreme Winner dove dovrà superare la concorrenza dei modelli vincitori nelle altre categorie della rassegna (Compact Car, Compact SUV, Large Car, 4×4 & Pickup e Performance Car). Il premio sarà assegnato a marzo 2026. Lo scorso anno un altro SUV Hyundai conquistò il titolo.

Hyundai, in occasione dell’annuncio del nuovo riconoscimento, ha colto l’opportunità di ricordare i premi già ottenuti dal suo SUV, lanciato a fine 2024. Tra questi troviamo:

2025 TopGear.com Electric Awards

German Premium Car of the Year 2026 del German Car of the Year (GCOTY)

Comfortable Cruiser of the Year del Carwow Car of the Year Awards 2026

Gold Winner agli 2025 Australian Good Design Awards (Automotive category), per il Best Exterior Design Commendation

Red Dot Award (categoria auto e motocicli)

2025 iF Design Awards (categoria automotive)

L’apice dell’innovazione secondo Hyundai

Con IONIQ 9, Hyundai ha realizzato un modello pensato per sorprendere e per mostrare le sue capacità di innovazione. Il SUV può contare su un design ricercato che unisce quella che l’azienda definisce “estetica futuristica” a un’attenzione particolare per l’aerodinamica. Da non dimenticare il comfort e lo spazio interno, con la possibilità di sfruttare tre file di sedili, con configurazione a sei o sette posti. Ci sono poi sostenibilità ed efficienza: il SUV è basato sulla piattaforma E-GMP con tecnologia a 800 Volt e può contare sulla ricarica ultra veloce (da 10% a 80% di autonomia in appena 24 minuti, utilizzando una colonnina compatibile). Da non dimenticare anche la tecnologia con la presenza dell’ultima generazione di Connected Car Navigation Cockpit, con riconoscimento vocale, integrazione dell’AI e connettività avanzata.