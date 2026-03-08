Hyundai Ioniq 9 è l'ammiraglia elettrica con oltre 600 km di autonomia, ricarica rapida in 24 minuti e sette posti per viaggi comodi per tutta la famiglia

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai presenta il SUV elettrico da viaggio

Hyundai Ioniq 9 è l’auto elettrica da viaggio, che punta su una batteria per lunghe distanze e una serie di tecnologie dedicate. Una vera ammiraglia a zero emissioni, spaziosa e orientata al comfort con soluzioni intelligenti per chi ama muoversi spesso, magari con tutta la famiglia al seguito.

Il risultato è un modello di punta con tre file di sedili e una dotazione premium pensata per trasformare ogni viaggio in un’esperienza rilassante. Un passo significativo nel voler rendere l’elettrico non più una limitazione, ma un modo diverso di vivere la mobilità.

Batteria da autostrada

Il telaio di Ioniq 9 nasconde una piattaforma a 800 Volt, tecnologia che permette di gestire potenze elevate di ricarica, che in questo caso si traducono in una sosta di appena 24 minuti per raggiungere l’80% di batteria, partendo da appena il 10%.

Questo per un SUV in grado di percorrere oltre 600 chilometri in ciclo combinato WLTP, numeri che rendono i lunghi viaggi una realtà concreta nel panorama elettrico, abbattendo l’ansia da ricarica. È proprio questo il tipo di esperienza che Hyundai vuole offrire: un’elettrica capace di adattarsi ai ritmi di chi macina chilometri.

Spazio per sette

Se l’autonomia è importante, lo è altrettanto la capacità di accogliere passeggeri e bagagli. In questo senso Ioniq 9 punta molto sulla sua architettura interna modulare, progettata per offrire spazio e versatilità. A bordo trovano posto tre file di sedili per un totale di sette persone. Mentre in caso di utilizzo di solo due file il bagagliaio guadagna uno spazio in grado di raggiungere fino a 2.400 litri di volume utile, numeri in grado di spostare valide e attrezzature senza compromessi.

Tecnologie a favore del comfort

Per rendere il viaggio un’esperienza rilassante, l’ammiraglia elettrica Hyundai ha introdotto un sistema di isolamento acustico attivo, inspirato a quello delle cuffie. L’Active Road Noise Control permette infatti di analizzare in tempo reale i rumori provenienti dal rotolamento dei pneumatici e i fruscii aerodinamici, emettendo frequenze opposte in grado di ridurne la maggioranza. Questo, lavorando insieme all’isolamento passivo, rende il viaggio silenzioso e rilassante, trasformando Ioniq 9 in un salotto su ruote.

Dal punto di vista della sicurezza invece, i sistemi di telecamere e sensori collegati al pacchetto Hyundai SmartSense, analizzano continuamente la strada per evitare impatti, mantenere la corsia e avvisare in caso di veicolo presente nell’angolo cieco, per degli ADAS di secondo livello completi.

Accessori dedicati all’outdoor

Un SUV pensato per i viaggi non può prescindere dagli accessori giusti. Per questo Hyundai ha sviluppato una gamma di soluzioni per aumentare lo spazio di carico dedicate agli amanti delle attività all’aria aperta.

Tra queste spicca il portabici su gancio traino, progettato per trasportare fino a due biciclette per un peso complessivo di 60 kg. Una soluzione ideale per chi ama pedalare lontano dalla città e raggiungere facilmente nuovi percorsi.

Non mancano poi le barre portatutto in alluminio, compatibili con diversi accessori da tetto, tra cui un box aerodinamico capace di aumentare ulteriormente la capacità di carico. Per gli appassionati di sport invernali sono disponibili anche supporti dedicati per sci e snowboard.