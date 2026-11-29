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Ufficio Stampa Hyundai Ecco la Mercury Concept

Hyundai continua ad arricchire la sua gamma, con l’obiettivo di sostenere un programma di crescita molto ambizioso per il prossimo futuro. L’ultima novità è rappresentata da una concept car che anticipa l’arrivo del nuovo SUV elettrico denominato Ioniq M. Si tratta di un modello che ricopirà un ruolo chiave per il futuro della Casa in Cina. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il debutto in Cina

In occasione dell’edizione 2026 del Salone dell’auto di Guangzhou, in corso fino al prossimo 6 dicembre, Hyundai ha svelato la Mercury Concept, una show car che anticipa il futuro modello che andrà ad arricchire la gamma della Casa.

Questo prototipo, infatti, rappresenta una vera e propria preview di Ioniq M, nuovo SUV compatto elettrico che Hyundai ha realizzato, sia per quanto riguarda il design che il comparto tecnico, con il suo team cinese. La gamma Ioniq è pronta a crescere mentre con la Ioniq 3 è candidata al titolo di auto dell’anno.

Il modello in questione è pensato per il mercato locale e punta a soddisfare appieno le esigenze della clientela cinese, sempre più interessata alle auto elettriche, come confermano anche gli ultimi dati di vendita in merito.

Secondo quanto anticipato dalla Casa, il debutto commerciale della versione di serie della Ioniq M è fissato per la prima metà del 2027. Per risultare davvero competitiva in un mercato dove connettività e software giocano un ruolo decisivo, la vettura si affiderà a importanti partnership tecnologiche locali.

La Mercury Concept integra il sistema ADAS Zhuoyu di livello L2++ e uno smart cockpit alimentato da Doubao, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dal colosso cinese ByteDance, noto in Europa con il social network TikTok.

Novità importanti anche sul fronte energetico: Hyundai ha confermato che il prossimo anno debutteranno versioni ad autonomia estesa della Ioniq M equipaggiate con batterie fornite dal leader del settore CATL.

Un piano ambizioso

Ioniq M rappresenta un tassello di un piano di crescita molto ambizioso per Hyundai. L’azienda, infatti, punta a rafforzare la sua presenza sul mercato locale con il lancio di 24 nuovi modelli nel corso dei prossimi anni ed entro il 2030, puntando sia su vetture elettriche che su modelli a benzina e ibridi. Si tratta di un progetto molto ambizioso e che punta a sostenere un’espansione significativa del gruppo coreano in Cina.

L’offensiva del marchio Ioniq nel più grande mercato automobilistico al mondo ha preso ufficialmente il via lo scorso aprile al Salone di Pechino, occasione in cui Hyundai ha svelato la Ioniq V, il primo modello elettrico sviluppato su misura per la Cina. Staremo a vedere come risponderà la clientela locale a questa nuova serie di vetture pronte a conquistare il mercato.

Un portavoce di Hyundai, in una dichiarazione riportata dal magazine coraeno MoneyToday, ha commentato: