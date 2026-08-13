Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Hyundai Aperti gli ordini della Hyundai IONIQ 6 N

La sportività salverà il mondo elettrico delle quattro ruote? A giudicare dall’impegno che i principali costruttori di auto alla spina stanno versando per la creazione di bolidi accattivanti, siamo entrati nell’era dell’elettrificazione più spinta. Hyundai porta sul mercato una filante berlina che non teme la concorrenza cinese ed europea. La Casa coreana ha scelto di alzare l’asticella delle performance, raccogliendo il know-how maturato nel Motorsport.

La IONIQ 6 è nata per creare una connessione unica tra il guidatore e la strada, integrando soluzioni tecniche all’avanguardia. Innovazioni di altissimo spessore come il primo cambio simulato al mondo realizzato per una BEV (N e-Shift) che va ad affiancarsi all’N Active Sound+, N Grin Boost, N Drift Optimizer, N Track Manager e N Battery, per rendere ogni spostamento una emozione unica.

Potente e aerodinamica

Forte di una potenza che può arrivare a 650 CV e una coppia massima di 770 Nm, la IONIQ 6 N è capace di scattare da ferma a 100 km/h in appena 3,2 secondi e di offrire una avventura appagante. Premiata con il riconoscimento World Performance Car 2026 ai World Car Awards, la berlina elettrica nell’esclusivo allestimento N Performance, è offerta in Italia con un costo di listino di 78.000 euro.

Potrebbe sembrarvi un prezzo elevato, ma è tra le berline più aerodinamiche al mondo e la versione N, in un design filante e atletico, offre prestazioni elevate senza dimenticare il comfort. Si tratta di una proposta che si esalta tra le chicane di un tracciato, ma esprime la sua essenza anche sulle strade di tutti i giorni. IONIQ 6 N interiorizza i tre elementi più importanti della filosofia N: Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sports Car.

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Esperienza coinvolgente

Gli appassionati di EV potranno testare il lavoro compiuto dai tecnici coreani, forti dell’eredità della IONIQ 5 N. Ogni cambio di direzione, accelerazione e frenata comporta un’esperienza coinvolgente, precisa e appagante. Il propulsore del resto eroga fino a 650 CV e gli pneumatici Pirelli P Zero (275/35 R20), sviluppati in esclusiva, tengono incollata la vettura all’asfalto sino al raggiungimento di una velocità massima di 257 km/h.

L’auto è un concentrato di innovazioni, come il sistema N e-Shift, che simula la presenza di un cambio doppia frizione di una supercar con motore tradizionale, l’amplificazione sonora N Active Sound+, l’overboost temporaneo N Grin Boost, l’N Torque Distribution, l’N Drift Optimizer e l’N Track Manager per gestire in pista le sbandate in maniera professionale. Del resto un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,27 non tradisce le attese.

L’architettura 800V della piattaforma E-GMP permette il supporto della ricarica ultra-rapida in corrente continua, offrendo tempi fulminei: dal 10 all’80% in circa 18 minuti. L’autonomia? Arriva fino a 487 km nel ciclo combinato (WLTP), con un consumo di 18,7 kWh/100 km. La sintesi di tanta tecnologia è condensata in un alettone posteriore a collo di cigno, in passaruota allargati e in cerchi forgiati da 20″.

Gli interni sono sportivi, con sedili N rivestiti in misto pelle e tessuto, pedaliera in metallo, climatizzatore automatico bi-zona, luce ambiente e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Spicca il quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3″ e un sistema di infotainment con touchscreen da 12,3″ e navigazione integrata, con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. A completare il pacchetto, Head-Up Display, Digital Key 2.0, sistema audio premium BOSE a 8 canali con subwoofer e amplificatore, servizi telematici Bluelink e aggiornamenti software Over The Air (OTA).