Numeri da record per le elettriche in Danimarca

Le auto elettriche sono sempre più diffuse ma solo in alcuni mercati si sta registrata una crescita davvero importante, con un’ampia maggioranza delle immatricolazioni che viene coperta da veicoli a zero emissioni. Il mercato principale per le auto elettriche è, senza dubbio, la Norvegia che, da tempo, fa registrare numeri importanti per quanto riguarda le vendite dei veicoli a zero emissioni e ora vede sempre più vicino il target del 100% di auto elettriche vendute.

C’è, però, un altro mercato che si sta ritagliando uno spazio importante in Europa per quanto riguarda la diffusione delle vetture prive di un motore termico. Si tratta della Danimarca. Dopo un ottimo 2024, infatti, anche nel corso del 2025 il mercato danese sta facendo registrare numeri record per le auto elettriche. Andiamo ad analizzare i dati aggiornati al primo semestre dell’anno in corso e a mettere a confronto i risultati della Danimarca con quelli ottenuti, nello stesso periodo di tempo, dall’Italia.

La Danimarca sceglie l’elettrico

Nel corso del 2024, la Danimarca ha registrato circa 173 mila immatricolazioni. Di queste, circa 89 mila sono state auto elettriche. Il market share delle BEV, quindi, è stato pari a circa il 51% (la Norvegia, invece, ha chiuso il 2024 con una quota di mercato dell’89% per le elettriche). La prima metà del 2025 conferma il trend di crescita per le auto a zero emissioni in Danimarca.

I dati parlano chiaro: tra gennaio e giugno, infatti, le auto elettriche hanno avuto una quota di mercato dell’82%, considerando le immatricolazioni dei clienti privati (circa il 63% considerando l’intero mercato). A titolo di confronto, invece, segnaliamo che la Norvegia ha superato il 90% e a giugno ha toccato il 97% di elettriche vendute, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo del 100% di auto elettriche vendute.

Considerando anche le ibride plug-in, che possono funzionare anche in modalità a zero emissioni con un’autonomia di alcune decine di chilometri, la quota complessiva sul mercato danese supera il 90%. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. In Danimarca, le auto a zero emissioni e, in seconda battuta, le ibride plug-in sono ormai un riferimento assoluto del mercato e rappresentano la scelta principale per gli automobilisti.

Ricordiamo che la situazione in Italia è molto diversa. Il primo semestre del 2025 si è chiuso con un market share del 5,2% per le auto elettriche, per un totale di poco meno di 8.000 unità vendute, con una crescita del 27,8% su base annua. Considerando anche le ibride plug-in, che rappresentano il 5,3% del mercato, si sale fino al 10,5% di market share. Si tratta di numeri ancora lontanissimi da quelli fatti registrare dalla Danimarca. Da segnalare, però, che le auto elettriche stanno facendo registrare buoni numeri sul mercato dell’usato in Italia, segno che con un prezzo più accessibile possono risultare interessanti per gli italiani.

Le auto più vendute

Gli automobilisti danesi scelgono le auto elettriche e, di conseguenza, i modelli più venduti non possono che essere vetture a zero emissioni. La Top 3 delle auto più vendute in Danimarca vede al primo posto la Skoda Elroq, con 4.782 unità, mentre al secondo posto c’è la Volkswagen ID.4, con 4.160 unità. Al terzo posto, infine, c’è la Tesla Model Y, con 3.100 unità.