Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il nuovo corso Jaguar si svela con gli interni della Type 01

Jaguar alza il sipario sulla Type 01 e, per la prima volta, mostra l’abitacolo della vettura destinata a rappresentare la nuova identità del marchio britannico. Dopo le anticipazioni sul design esterno, il prototipo rivela un ambiente completamente ripensato, dove architettura, materiali e tecnologia cercano un equilibrio tra teatralità e minimalismo.

Il risultato è un abitacolo che punta a distinguersi soprattutto per la sua impostazione scenografica. Al centro dell’intero progetto c’è una spina centrale che attraversa longitudinalmente l’abitacolo e divide lo spazio in quattro zone individuali. Una soluzione che Jaguar descrive come una vera e propria dichiarazione architettonica e che porta nell’auto di serie un’impostazione finora associata soprattutto alle concept car.

Una spina centrale divide l’abitacolo

La caratteristica più evidente degli interni della Type 01 è proprio l’elemento centrale che percorre l’abitacolo da una parte all’altra. Non si tratta soltanto di un dettaglio estetico, perché la struttura contribuisce a definire la disposizione degli spazi e rafforza la percezione longitudinale dell’ambiente.

Il guidatore occupa una posizione ribassata e avvolgente, pensata per trasmettere sicurezza e controllo. L’architettura interna si stringe infatti intorno a chi è al volante, creando una sorta di ambiente protettivo senza rinunciare alla sensazione di spazio.

La stessa attenzione è stata riservata ai materiali. Jaguar ha scelto una palette ispirata alla pietra travertino, combinata con texture che richiamano i tessuti artigianali. La finitura color ottone della spina centrale ritorna nella parte superiore delle porte, creando una continuità visiva che attraversa l’intero abitacolo.

Tecnologia integrata e quasi invisibile

La filosofia progettuale della Type 01 non si limita però ai materiali. Anche la tecnologia è stata inserita nell’architettura dell’abitacolo con l’obiettivo di evitare un eccesso di schermi e comandi. Il cruscotto è particolarmente sottile e integra il nuovo sistema di infotainment, progettato per offrire un controllo intuitivo delle funzioni di bordo. Jaguar punta quindi a una tecnologia presente quando serve, ma capace di scomparire visivamente quando non è necessaria.

Tra gli elementi più particolari c’è il display digitale ClearSight Rear View, collocato centralmente alla base del parabrezza e posizionato alla stessa altezza degli specchietti esterni. Una soluzione pensata per permettere al conducente di mantenere più facilmente l’attenzione sulla strada. A completare l’ambiente ci sono poi vani nascosti, tecnologie celate e inaspettati accenti di colore, tutti elementi che contribuiscono alla filosofia modernista ed esuberante scelta da Jaguar per la nuova generazione del marchio.

Il nuovo corso di Jaguar passa dalla Type 01

Per Jaguar la Type 01 rappresenta qualcosa di più di un nuovo modello. È la prima vettura di serie a seguire la nuova filosofia creativa del marchio, un manifesto attraverso il quale la Casa britannica vuole ridefinire la propria identità nel segmento del lusso. Il Chief Interior Designer Thomas Holden ha sottolineato come l’obiettivo sia stato quello di superare il tradizionale approccio orizzontale alla progettazione degli interni, puntando invece sulla verticalità e sulla teatralità della spina centrale.

Anche la posizione di guida è stata concepita per assumere un ruolo centrale nell’esperienza a bordo. Jaguar parla di una posizione GT capace di trasmettere sicurezza, affiancata da una tecnologia sofisticata ma non invasiva e da superfici fluide e minimali. La Type 01, dunque, prova a trasformare l’abitacolo in un’esperienza vera e propria, dove ogni elemento deve contribuire alla percezione di lusso e personalità.

Debutto a New York il 6 ottobre

Il prototipo farà intanto il suo debutto in Nord America con una nuova livrea durante la Monterey Car Week, fino alla presenza al Pebble Beach Concours del 16 agosto. Un palcoscenico particolarmente significativo per Jaguar, che intende collegare il nuovo corso creativo alla propria storia.

Il momento decisivo arriverà però il 6 ottobre 2026, quando la Jaguar Type 01 sarà svelata a New York. Dopo aver mostrato prima l’esterno e ora gli interni, il marchio britannico si prepara così a rivelare definitivamente una vettura che vuole segnare una netta discontinuità rispetto al passato.

La Type 01 non è soltanto una nuova Jaguar: è il primo capitolo concreto di una trasformazione che punta a riportare il marchio britannico nel territorio del lusso attraverso forme, materiali e soluzioni progettuali completamente nuove.