Ufficio Stampa Stellantis Jeep Avenger, l'elettrica usufruisce di sostanziosi sconti

Ci sono momenti in cui l’industria dell’auto si ferma a riflettere, e poi riparte con uno slancio che cambia tutto. La nuova Jeep Avenger Summit è l’incarnazione di uno di quei momenti. Un SUV compatto, 100% elettrico, nato per abbattere barriere e avvicinare un futuro che, fino a ieri, sembrava ancora distante.

Non si tratta solo di tecnologia o di stile. Il vero punto di svolta è l’accessibilità. Perché oggi, grazie a un pacchetto di incentivi senza precedenti, l’Avenger Summit può essere acquistata con fino a 18.000 euro di vantaggi. Un’occasione concreta per chi sogna la mobilità alla spina ma si è sempre trovato a fare i conti con dei prezzi fuori portata.

La formula proposta da Stellantis

La formula è semplice ma potente: 9.000 euro di ecobonus statali, più altri 9.000 euro di contributo diretto da parte di Jeep. Insieme, questi due elementi riducono sensibilmente il prezzo della vettura, che scende da un listino di 42.400 euro a circa 24.400 euro. E non è finita: nel prezzo è inclusa anche la Easy Wallbox, la soluzione domestica per ricaricare l’auto senza complicazioni.

Con questa mossa, Jeep non si limita a proporre una BEV, ma propone una visione concreta di futuro, alla portata di una platea sempre più ampia. Una mossa per abbattere i pregiudizi e semplificare la vita di chi ha ancora delle perplessità verso la mobilità alla spina.

Una nativa elettrica

A differenza di altri modelli convertiti all’elettrico in corsa, la compatta Avenger è stata progettata fin dall’inizio per essere a zero emissioni. Questo dettaglio cambia molto, perché ogni scelta tecnica e stilistica è stata orientata alla coerenza, all’equilibrio tra efficienza, prestazioni e design.

Il risultato? Un’auto che riesce a coniugare l’anima urbana con la vocazione avventuriera. Lunga meno di quattro metri, perfetta per la città, ma con la robustezza e il carattere tipico del marchio Jeep. Le prestazioni sono di tutto rispetto:

autonomia tra i 385 e i 400 km nel ciclo misto WLTP, fino a 562 km nell’utilizzo cittadino;

nel ciclo misto WLTP, fino a 562 km nell’utilizzo cittadino; consumi tra i 15 e i 15,4 kWh/100 km, tra i migliori della categoria;

Numeri che parlano chiaro: questa Jeep non teme le lunghe distanze e sa essere efficiente anche nel traffico quotidiano.

Un nuovo riferimento per la mobilità elettrica

Nel momento in cui la produzione della Renegade viene ufficialmente interrotta, la Avenger prende il testimone e si presenta come il nuovo volto del marchio per l’Europa. Non è solo una questione di stile – accattivante, moderno, curato nei dettagli – ma di strategia chiara e decisa: rendere l’elettrico non solo desiderabile, ma finalmente alla porta di ancora più persone.

Con la Summit, Jeep lancia un segnale preciso: la mobilità sostenibile può essere una scelta concreta, per tutti. E non serve rinunciare a nulla: né alla qualità, né alla tecnologia, né tantomeno al piacere di guida. Perché sì, l’Avenger Summit è divertente da guidare, brillante nelle ripartenze, stabile in curva, silenziosa ma sempre pronta. Un’auto che si muove con disinvoltura tra i vicoli di una città e che sa affrontare con grinta una strada extraurbana. È compatta, ma non piccola. È elegante, ma non fragile. È efficiente, ma non noiosa. Insomma, ha tutto quello che serve.