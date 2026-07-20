Jetta M6 è la nuova berlina elettrica sviluppata da Volkswagen per il mercato cinese. Design moderno, due motorizzazioni e prezzo competitivo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Jetta M6, l'asso di Volkswagen per catturare il mercato cinese

Il mercato automobilistico cinese sta vivendo una fase di competizione estrema, dove i produttori locali come BYD stanno mettendo a dura prova la supremazia storica dei marchi europei. In questo scenario di forte pressione, il Gruppo Volkswagen ha deciso di rispondere attraverso il suo sub-brand Jetta, lanciando una nuova offensiva di prodotto nel segmento dei modelli di volume economici. La novità più discussa è la Jetta M6, una berlina elettrica che, secondo le prime immagini e le indiscrezioni trapelate dal Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), presenta una somiglianza estetica sorprendente con uno dei veicoli elettrici più popolari al mondo: la Tesla Model 3.

Un design che cita la Silicon Valley

L’aspetto che ha destato maggiore scalpore riguarda la sezione frontale della vettura. Ad un primo sguardo, la parte anteriore della Jetta M6 appare estremamente familiare: i sottili fari a LED confluiscono in una grembiulatura anteriore fortemente sagomata e priva della classica griglia del radiatore. Questa scelta stilistica cita esplicitamente il linguaggio del design di Tesla, in particolare la conformazione del “muso” della Model 3.

Tuttavia, allontanandosi dal frontale, la carrozzeria adotta linee più convenzionali. Si tratta di una berlina lunga 4,81 metri con una silhouette fastback che termina in una sottile fascia luminosa continua al posteriore. Dettagli come le maniglie delle porte parzialmente incassate e le linee pulite della scocca contribuiscono a un’immagine complessiva sobria, confermando che le analogie con Tesla sono concentrate principalmente nella firma estetica anteriore.

Tecnica e prestazioni

Sotto la carrozzeria, la Jetta M6 non cerca l’eccellenza prestazionale delle hypercar, ma punta alla solidità richiesta dal mercato di massa cinese. La piattaforma è stata progettata per massimizzare l’abitabilità, grazie a un passo di 2,82 metri che promette spazio generoso all’interno.

Il veicolo è spinto da un singolo motore elettrico fornito dal produttore cinese CRRC, disponibile in due livelli di potenza:

base: eroga 113 kW (152 CV) con una velocità massima di 166 km/h;

eroga con una velocità massima di 166 km/h; variante superiore: raggiunge i 145 kW (194 CV) con una velocità limitata a 172 km/h.

Questi dati sottolineano una chiara direzione verso l’efficienza e la praticità quotidiana piuttosto che verso la sportività pura. Le celle della batteria agli ioni di litio sono prodotte da CALB, mentre l’assemblaggio dei pacchi batteria è affidato alla joint venture FAW-Volkswagen. Con un peso a vuoto che varia tra i 1.557 e i 1.628 kg, la M6 si posiziona come una vettura equilibrata per il traffico urbano ed extraurbano.

La strategia del prezzo

Il vero punto di forza della Jetta M6 risiede nel posizionamento commerciale. Per contrastare il calo delle vendite subito dalla VW in Cina, il marchio Jetta agirà come brand per grandi volumi ma a basso prezzo. Le indiscrezioni riportate da CarNewsChina parlano di un prezzo di circa 102.041 Yuan, che al cambio attuale corrispondono a soli 13.180 euro.

Questa strategia fa parte di un piano più ampio: entro il 2028, il marchio Jetta intende lanciare cinque nuovi modelli, di cui quattro dotati di propulsione elettrica o plug-in hybrid. Tuttavia, per i clienti europei la Jetta M6 resterà un oggetto del desiderio irrealizzabile: secondo le informazioni attuali, non è previsto alcun piano per l’esportazione di questo modello verso il Vecchio Continente. Con la M6, Volkswagen sembra aver trovato la formula per rispondere colpo su colpo ai produttori cinesi, unendo un look “premium” a un prezzo di vendita imbattibile.