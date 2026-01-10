Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Un nuovo tassello va a completare la strategia elettrica di Kia in Europa. Al Salone di Bruxelles debutta ufficialmente la Kia EV2, SUV compatto a zero emissioni che rappresenta la porta d’ingresso alla gamma elettrica del marchio coreano. Un modello che punta a rendendo la sostenibilità appetibile anche ai più scettici, posizionandosi nel segmento più in voga del momento, ovvero i B-SUV. Il lancio sul mercato è previsto nella primavera del 2026 con un listino non ancora pubblicato.

Mantiene il family feeling

Uno stile moderno e in linea con il family feeling Kia, aumenta la qualità trasmessa dalla carrozzeria di EV2. La base di partenza è la piattaforma modulare E-GMP, la stessa architettura utilizzata su modelli di segmento superiore, che le consente di rimanere sui 4,06 metri in lunghezza razionalizzando l’abitabilità interna.

Proporzioni compatte e un design subito riconoscibile sono il suo tratto distintivo, caratterizzato dal frontale con firma luminosa Star Map, ormai presente in quasi tutta la gamma Kia. Il risultato è un SUV compatto che cavalca il filone stilistico della solidità moderna, sempre più ricercato nel mercato e in grado di trasmettere una sensazione di qualità superiore alla media del segmento.

Interni razionali

Dentro continua l’idea di razionalità, in cui le dimensioni squadrate portano una grande praticità. In più i tecnici Kia hanno studiato due configurazioni per i sedili posteriori: da cinque o da quattro posti. Quest’ultima permette di gestire le sedute in modo separato, rendendole scorrevoli in modo indipendente. Una soluzione che consente di modulare lo spazio per le gambe, variando da 885 a 958 millimetri, a seconda delle esigenze.

Davanti a catturare lo sguardo è una plancia dominata da un grande elemento orizzontale che integra tre display: il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il display da 5,3 pollici dedicato al climatizzatore e lo schermo touch da 12,3 pollici per l’infotainment. Un’impostazione ripresa dai modelli superiori della famiglia EV e che spezza attraverso la tecnologia il minimalismo di forme e rivestimenti. Il risultato è moderno, qualitativamente convincente e coerente con il posizionamento urbano del modello.

Doppia offerta

La gamma si articola in due varianti: Standard Range e Long Range. La prima dichiara un’autonomia di 317 km e una potenza di 147 CV. La Long Range invece presenta una batteria più capiente, che prolunga la percorrenza fino a 448 km pur rinunciando a un pò di potenza, che si ferma a 136 CV. Per entrambe le versione la velocità massima è limitata a 161 km/h mentre lo scatto varia da 8,7 secondi a 9,5 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da fermo. La ricarica è favorita da un’architetura a 400 Volt, che permette di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti utilizzando la ricarica rapida.

Tecnologia di segmento superiore

L’offerta tecnologica di nuova Kia EV2 non rinuncia a niente, nonostante si tratti di un modello d’ingresso: il pacchetto ADAS è completo e include sistemi avanzati di secondo livello come il Cruise control intelligente di seconda generazione,il sensore di angolo cieco e la frenata automatica d’emergenza. Gia visto su altri modelli di segmento superiore è anche la funzione di parcheggio remoto, che permette di muovere l’auto dall’esterno dell’abitacolo attraverso la smart key, soluzione scenografica ed efficace in situazioni di parcheggio ristretto, inaspettata in questa categoria.