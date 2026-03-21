Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Kia La Kia EV2 arriverà in Italia in due versioni

Uno dei modelli più importanti del programma di elettrificazione di Kia per l’Europa è, senza dubbio, la nuova Kia EV2. Si tratta di un crossover elettrico da poco più di 4 metri che ora si prepara al debutto sul mercato italiano con un prezzo particolarmente aggressivo, soprattutto in rapporto agli standard del settore delle quattro ruote di oggi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi al nuovo modello.

Due configurazioni

La Nuova Kia EV2 arriverà sul mercato in due configurazioni, affiancandosi alla hatchback Kia EV4. La prima, decisamente la più accessibile, ha un motore da 146 CV e una batteria da 42,2 kWh, per un’autonomia di 309-317 chilometri. Si tratta della variante su cui Kia punta maggiormente, soprattutto nella prima fase di commercializzazione, per espandere la sua presenza sul mercato.

Decisamente più completa ma, come vedremo nel paragrafo seguente, anche più costosa è la seconda variante. I clienti potranno optare per una versione con motore da 135 CV (quindi leggermente meno potente della precedente) ma con batteria da ben 61 kWh, un dato che fa aumentare l’autonomia fino a 413-453 chilometri.

Quattro allestimenti

A disposizione della clientela ci saranno quattro allestimenti. La Kia EV2, protagonista di una presentazione ufficiale al Salone dell’auto di Bruxelles, potrà essere ordinata nelle versioni Light, Air, Earth e GT-line. La Casa ha scelto di riservare gli allestimenti più economici (Light e Air) alla versione con batteria da 42,2 kWh mentre l’allestimento GT-line sarà esclusivo per la versione con batteria da 61 kWh. Entrambe le configurazioni del crossover potranno essere ordinate con l’allestimento Earth che svela anche la differenza di prezzo tra le due versioni. Per poter incrementare l’autonomia della vettura, scegliendo la configurazione con batteria più capiente, servono 4.000 euro in più.

Il listino prezzi della Kia EV2 partirà da 26.600 euro e arriverà fino a 40.580 euro. Queste le versioni disponibili:

42,2 kWh con allestimento Light: 26.600 euro

42,2 kWh con allestimento Air: 29.850 euro

42,2 kWh con allestimento Earth: 34.350 euro

61 kWh con allestimento Earth: 38.350 euro

61 kWh con allestimento GT-line: 40.850 euro

La dotazione di serie dell’allestimento base, Light, è già particolarmente ricca con i fari anteriori Full LED, i sedili Kia Tex Essential, il Supervision Cluster da 12,3 pollici e vari sistemi di sicurezza come Smart Cruise Control 2 e Lane Following Assist 2. Con la versione Air si aggiungono altri elementi come il sistema di navigazione con display touch da 12,3 pollici, i cerchi in lega da 16 pollici e l’Highway Driving Assist 2. La versione Earth ha il sistema audio premium Harman Kardon, la ricarica wireless, la funzione V2L interna, i cerchi in lega da 18 pollici e i sedili anteriori riscaldabili. Con la GT-line, infine, la dotazione si completa con i cerchi in lega da 19 pollici, un’estetica esclusiva e anche il connettore V2L esterno.

Gli ordini per il nuovo modello saranno aperti nelle prossime settimane. Non c’è ancora una data per le prime consegne, ma il modello potrebbe arrivare in strada tra fine primavera e l’estate prossima. Ne sapremo di più a breve.