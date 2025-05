Il nuovo modello della gamma Kia arriva in Italia: ecco i prezzi di Kia PV5, multispazio elettrico che sarà ordinabile sia in versione Cargo che Passenger

La gamma Kia per il mercato italiano si espande ancora. A partire dall’ultima settimana del mese di maggio, infatti, sarà possibile ordinare nelle concessionarie del brand coreano il nuovo multispazio Kia PV5, modello che era stato svelato in occasione dell’evento Kia EV Day 2025 dello scorso mese di febbraio. Si tratta di un progetto chiave per Kia che punta a rafforzare la sua presenza nel segmento business. Alla base del progetto c’è la piattaforma E-GMP.S (Electric Global Modular Platform for Service).

Un modello strategico

Il nuovo Kia PV5 è il primo modello a essere lanciato sul mercato seguendo la strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) e rappresenta un progetto importante per il futuro del brand nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Giuseppe Bitti, presidente e CEO di Kia Italia, ha commentato: “Come ormai tutti sappiamo, l’Italia è il fanalino di coda della mobilità elettrica in Europa. La previsione è però che il settore con la spina dei veicoli commerciali leggeri avrà uno sviluppo notevole nei prossimi anni. Pensiamo solo alle flotte e ai professionisti che stanno passando all’elettrico”.

Per questo motivo, Kia intende investire da subito nel settore con un progetto dalle grandi potenzialità. Kia PV5 arriverà sul mercato nelle varianti Passenger e Cargo. La produzione prenderà il via nel corso della metà del prossimo mese di agosto 2025, nello stabilimento EVO di Hwaseong, in Corea del Sud. L’azienda ha confermato la volontà di distribuire il suo nuovo veicolo in tutti i principali mercati mondiali, con le consegne in Europa che dovrebbero partire nel corso del quarto trimestre del 2025.

Il veicolo sarà commercializzato con due opzioni per quanto riguarda la batteria (51,5 kWh e 71,2 kWh) con la possibilità di garantire un’autonomia fino a 400 chilometri oltre al supporto alla ricarica rapida, con il passaggio dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. Per la versione Cargo c’è anche la possibilità di puntare sulla batteria da 43,3 kWh. Tutte le batterie sono fornite da CATL, produttore di riferimento del mercato. La dotazione comprenderà anche una suite completa di funzionalità ADAS, tra cui FCA 1.5 (Forward Collision-Avoidance Assist), NSCC (Navigation Smart Cruise Control), LFA 2 (Lane Following Assist) e HDA 1.0 (Highway Driving Assist).

Con questo modello, Kia continua i suoi sforzi per sostenere l’elettrificazione. L’azienda, che in occasione di Kia EV Day 2025 ha mostrato diverse novità in arrivo per il suo futuro, ha appena conquistato il titolo di Auto dell’Anno 2025 con uno dei modelli chiave per la sua strategia di elettrificazione e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

I prezzi

Per quanto riguarda il listino prezzi per il mercato italiano, il nuovo Kia PV5 arriverà sul mercato con un listino di partenza di 31.850 euro, per la versione Cargo Business Mid Range mentre la versione Passenger con configurazione 5 posti sarà disponibile con un prezzo di partenza di 39.250 euro. La gamma sarà articolata e in grado di consentire al brand di presidiare diversi segmenti del mercato e di rivolgersi a una clientela variegata, andando a soddisfare la necessità di chi è alla ricerca di un veicolo elettrico in grado di adattarsi sia al trasporto di merci che di persone.