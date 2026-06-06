Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Kia

L’offerta di veicoli di Kia è in continua evoluzione e la prossima novità riguarda la gamma Platform Beyond Vehicle (PBV) che registra l’introduzione della PV5 Passenger nella configurazione a 7 posti. Si tratta di un progetto pensato per soddisfare la crescente domanda di mobilità flessibile multipasseggero, come sottolineato dalla Casa. Il modello, completamente elettrico, può adattarsi a vari contesti di utilizzo, espandendo le potenzialità della versione a 5 posti, che in passato ha ottenuto numerosi riconoscimenti. La base di partenza è la piattaforma E-GMP.S. Ecco tutti i dettagli del nuovo progetto dell’azienda.

Un progetto ricco di potenzialità

La nuova Kia PV5 Passenger può contare su tre file di sedili, in modo da offrire tanto spazio per le gambe per tutti gli occupanti. Da segnalare anche un’altezza di accesso ridotta a 399 mm e la presenza di porte scorrevoli, per semplificare l’accesso alla seconda e alla terza fila. La versione a 7 posti del modello ha una configurazione 2-2-3 e una capacità di carico posteriore di 318 litri, che diventa 785 litri con la terza fila abbattuta.

Kia, che da poco ha lanciato la Sportage Trifuel, sottolinea che il veicolo è “nato per il trasporto di persone” e può adattarsi a vari contesti di utilizzo, come i viaggi familiari e di gruppo, l’utilizzo per servizio taxi, i trasferimenti aeroportuali, l’uso per navette commerciali e altre applicazioni di mobilità condivisa. La flessibilità e la capacità di adattamento a vari contesti di utilizzo sono elementi centrali per il progetto.

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Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il modello a 7 posti offre oltre 390 chilometri (il dato si riferisce al ciclo WLTP ma è in attesa di omologazione). Da segnalare anche la possibilità di ricarica DC fino a 150 kW, che permette di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. Ricordiamo che Kia sta puntando molto sulle elettriche come conferma anche il recente lancio della piccola EV2.

La porta di ricarica è posizionata frontalmente, andando a semplificare l’utilizzo, in modo da poter collegare il cavo senza ostacolare la zona di carico. La vettura include il supporto Vehicle-to-Load (V2L). L’abitacolo interno include un display per l’infotainment da 12,0 pollici oltre a un quadro strumenti digitale da 7,5 pollici.

Kia PV5 Passenger è un progetto decisamente interessante che ha la potenzialità di diventare un vero e proprio riferimento per il suo segmento. Ulteriori dettagli su prezzo e disponibilità per il mercato italiano arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Erhan Eren, Director PBV di Kia Europe, ha utilizzato queste parole per commentare il debutto del nuovo modello: