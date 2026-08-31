Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Kia Kia PV7, ecco il teaser del nuovo van elettrico

Kia continua a costruire pezzo dopo pezzo la propria offensiva nel mondo dei veicoli commerciali elettrici. La Casa coreana ha diffuso le prime immagini teaser della PV7, seconda vettura interamente dedicata alla gamma Platform Beyond Vehicle, in attesa del debutto mondiale fissato per settembre.

Primo teaser

Con questo primo assaggio ufficiale, Kia lascia intravedere per la prima volta le forme della PV7 attraverso immagini e un video teaser che la ritraggono in diversi contesti quotidiani. Un modo per sottolineare fin da subito la versatilità del nuovo modello, capace di adattarsi tanto a scenari lavorativi quanto a un utilizzo più orientato al tempo libero.

Dal punto di vista estetico, la PV7 sfoggia un profilo a monovolume con proporzioni robuste e una coerenza estetica con il resto della gamma evidente.

La strategia PVB

Il progetto PV7 si inserisce all’interno della strategia Platform Beyond Vehicle, la filosofia con cui Kia sta ripensando l’idea di veicolo commerciale elettrico, trasformandolo in una piattaforma modulare capace di adattarsi a molteplici utilizzi. Dopo il debutto della PV5, primo modello dedicato di questa gamma, la PV7 rappresenta il naturale passo successivo, forte dell’esperienza già maturata da Kia nel settore dei veicoli a batteria.

Tecnicamente, la nuova arrivata si basa sulla piattaforma dedicata E-GMP.S, evoluzione dell’architettura elettrica che il gruppo Hyundai-Kia utilizza ormai su gran parte della propria gamma a zero emissioni. Una base tecnica pensata specificamente per rispondere alle esigenze dei veicoli commerciali leggeri, con efficienza, spazio a bordo e possibilità di configurazione su misura per le diverse applicazioni aziendali.

Compagno di lavoro e vita spaziosa

Rispetto alla PV5, la PV7 si spinge con decisione nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. L’obiettivo dichiarato da Kia è quello di offrire spazio e capacità di carico superiori, andando incontro alle esigenze in continua evoluzione dei clienti business, chiamati oggi a gestire scenari d’uso sempre più diversificati, sia commerciali sia legati al tempo libero.

Non a caso, le immagini diffuse dalla Casa coreana mostrano la PV7 calata in contesti molto diversi tra loro, dal lavoro quotidiano fino a situazioni più informali, a testimonianza di un mezzo pensato per accompagnare chi lo utilizza in ogni momento della giornata. Una filosofia che punta a rendere la mobilità elettrica business-oriented sempre più centrale nella strategia del marchio, ampliando progressivamente il ventaglio di soluzioni dedicate a flotte aziendali e professionisti.

Debutto all’IAA

L’appuntamento per scoprire finalmente la PV7 dal vivo è fissato per il 14 settembre 2026, data in cui il modello farà il proprio debutto mondiale all’IAA Transportation di Hannover, in Germania, la fiera di riferimento a livello internazionale per il settore dei veicoli commerciali. La giornata inaugurale sarà riservata alla stampa, mentre le porte si apriranno al pubblico dal 15 al 20 settembre.

In occasione della kermesse tedesca, Kia non si limiterà a presentare la PV7, ma metterà in mostra anche diverse declinazioni della PV5, così da evidenziare la scalabilità dell’intera strategia PBV e la sua capacità di adattarsi a molteplici applicazioni per la clientela. Un modo, insomma, per ribadire quanto il progetto delle Platform Beyond Vehicle non sia un esperimento isolato, ma un pilastro strategico su cui Kia continuerà a costruire buona parte della propria offerta commerciale elettrica nei prossimi anni.