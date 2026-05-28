Con il Launch Mode la Ferrari Luce accelera come una Formula 1

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Ufficio Stampa Ferrari Ferrari Luce, svelata la prima Ferrari elettrica da 1.050 CV: prezzo stellare

La nuova Ferrari Luce, accolta anche da numerose critiche, rappresenta uno dei progetti più rivoluzionari mai realizzati da Ferrari. Prima Ferrari completamente elettrica della storia, la Luce non punta soltanto sull’elettrificazione, ma introduce un nuovo concetto di prestazione istantanea, in cui il sistema di launch mode diventa il cuore dell’esperienza dinamica.

Cos’è il Launch Mode della Ferrari Luce

Il launch mode è il sistema elettronico che permette alla vettura di effettuare partenze da fermo con la massima accelerazione possibile, sfruttando tutta la coppia disponibile e ottimizzando la trazione ruota per ruota. Ferrari non ha ancora pubblicato una procedura definitiva ufficiale per la Luce, ma sulla base dei sistemi utilizzati sulle moderne Ferrari ad alte prestazioni — come la Ferrari SF90 Stradale — il funzionamento sarà molto simile.

Cosa succede quando il conducente attiva il launch mode tirando questa leva in giù, come un pilota sugli aerei da caccia

la vettura abbassa automaticamente l’assetto le sospensioni irrigidiscono la risposta il sistema pre-carica la coppia elettrica i controlli elettronici calcolano il grip disponibile al rilascio del freno, tutta la potenza viene scaricata immediatamente a terra

A differenza delle Ferrari termiche tradizionali, nella Ferrari Luce la risposta è praticamente istantanea perché i motori elettrici erogano la coppia massima fin da zero giri. Questo consente una progressione violentissima ma estremamente controllata, senza ritardi del turbo o cambi marcia percepibili.

Sensazioni di guida

Chi ha provato sistemi simili sulle Ferrari ibride descrive il launch control come:

una spinta violentissima

assenza totale di ritardo

accelerazione continua

sensazione “da Formula 1” nella fase iniziale

L’esperienza sonora

Uno dei temi più discussi riguarda il suono. Ferrari ha sviluppato un sistema audio meccanico proprietario che riproduce vibrazioni e frequenze ispirate ai motori tradizionali del Cavallino. La scelta nasce anche dalle critiche ricevute dalle sportive ibride recenti come la SF90, spesso considerate troppo silenziose dagli appassionati. Alcuni utenti delle community Ferrari hanno definito il sound della SF90 “meno emozionale” rispetto ai V8 e V12 storici. Con la Luce, Ferrari cerca quindi di mantenere coinvolgimento emotivo e identità sportiva anche nell’era elettrica.

Ferrari Luce: la scheda tecnica

DIMENSIONI E PESI Lunghezza 5026 mm Larghezza (senza specchi) 1999 mm Altezza 1544 mm Passo 2961 mm Carreggiata anteriore 1696 mm Carreggiata posteriore 1690 mm Peso in ODM* 2260 kg Rapporto peso/potenza 2,16 kg/cv Distribuzione dei pesi 47% anteriore – 53% posteriore Volume bagagliaio 597 l PNEUMATICI Anteriori 265/35 R23 J9.5 Posteriori 315/30 R24 J11 FRENI Anteriori CCM, 390 X 34 mm Posteriori CCM, 372 X 34 mm MOTOPROPULSORE Numero di motori elettrici 4 (uno per ruota) Potenza massima** 772 kW (1050 cv) Coppia massima ai motori** 990 Nm Coppia massima alle ruote** 11150 Nm ASSALE ANTERIORE Potenza all’asse 210 kW Coppia alle ruote** 3400 Nm Coppia ai motori** 280 Nm Densità di potenza 3,23 kW/kg (93% efficienza) Giri motore 30.000 giri/min Peso 65 kg ASSALE POSTERIORE Potenza all’asse 620 kW Coppia alle ruote** 7750 Nm Coppia ai motori** 710 Nm Densità di potenza 4,80 kW/kg (93% efficienza) Giri motore 25.500 giri/min Peso 129 kg BATTERIA Numero di celle 210 (15 moduli da 14 celle) Densità energetica totale 195 Wh/kg Densità energetica celle 305 Wh/kg Capacità lorda 122 kWh Tensione massima 800 V Potenza massima di ricarica 350 kW PRESTAZIONI 0-100 km/h 2,5 s 0-200 km/h 6,8 s Velocità massima 310 km/h Autonomia*** 530 km Consumi (ciclo WLTP) Omologazione in corso

* Allestimento con contenuti opzionali

** In modalità Launch Control

*** Stima (omologazione in corso)