Ufficio Stampa Leapmotor Leapmotor b03X approda in Italia: quanto costa

Un B-SUV elettrico sotto i 20.000 euro, almeno con la promo iniziale, non si trova tutti i giorni. Dal forte respiro globale, la nuova Leapmotor b03X vanta una dotazione piuttosto ricca e coltiva l’ambizione di conquistare soprattutto l’Europa, dove il segmento presidiato continua a essere uno dei più affollati e combattuti.

I prezzi per l’Italia

Il listino parte da 24.900 euro per la Life da 39,8 kWh, sale a 27.400 euro per la Life da 53 kWh e tocca quota 29.400 euro nel caso della Design. Con l’offerta di lancio, tra sconto, permuta o rottamazione e bonus per i primi clienti, il prezzo d’attacco può scendere a 19.900 euro ed è disponibile anche una formula finanziaria da 129 euro al mese.

Con 4,27 metri di lunghezza, la b03X rimane adatta alla città, mentre il passo di 2,605 metri le consente di offrire uno spazio interno superiore a quanto le proporzioni lascerebbero credere. Abbastanza compatta da potersi muovere agevolmente in città, ma non così piccola da sacrificare spazio interno e bagagliaio.

Lo stile segue una linea pulita e piuttosto morbida. Se davanti è caratterizzato dalla firma luminosa a LED a effetto “Smile”, di lato il disegno prova a guadagnare slancio attraverso maniglie semi-a-scomparsa e tetto flottante. Leapmotor aveva in mente una personalità moderna evitando di forzare troppo la mano, scelta comprensibile per un modello che vuole piacere a un pubblico ampio e non solo agli appassionati di elettriche dall’impronta futuristica.

Sotto il cofano, o meglio davanti all’asse anteriore, lavora un motore elettrico da 197 CV e 200 Nm di coppia. La potenza scaricata sulle ruote anteriori serve più alla prontezza di ogni giorno che a costruire un’immagine sportiva. Alla base del progetto, l’architettura Cell-to-Chassis CTC 2.0 Plus integra la batteria nella struttura del veicolo così da migliorare la resa complessiva.

La gamma prevede due unità LFP: la prima ha una capacità di 39,8 kWh e promette fino a 292 km nel ciclo WLTP, che diventano 416 km in ambito urbano, la seconda sale a 53 kWh e porta l’autonomia a 382 km WLTP, con un valore urbano dichiarato di 554 km. A seconda dell’accumulatore selezionato, la ricarica rapida può arrivare fino a 100 o 133 kW in corrente continua. Il passaggio dal 30 all’80% richiede 16 minuti, mentre dal 10 all’80% servono circa 21 minuti.

A bordo il sistema Leap OS 4.0 Plus, su piattaforma Qualcomm Snapdragon 8155, gestisce il display centrale touchscreen da 14,6 pollici, che affianca il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Apple CarPlay e Android Auto sono inclusi, come ormai ci si aspetta da un’EV rivolta al nostro mercato.

Fino a 1.545 litri di carico

Dove la b03X prova a segnare punti è nella gestione dello spazio. Il bagagliaio parte da 510 litri, anche grazie alla GigaBox da 105 litri sotto il pianale, e arriva a 1.545 litri abbattendo i sedili posteriori. Ci sono anche i Magic Seats per caricare oggetti lunghi o ingombranti e 33 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo.

In Italia la b03X conta due allestimenti. La versione d’accesso Life prevede climatizzatore automatico, fari Full LED automatici, display da 14,6 pollici, portapacchi e 21 sistemi ADAS di Livello 2 supportati da 14 sensori e telecamere. A tutto questo la Design, disponibile con batteria da 53 kWh, aggiunge sedili in ecopelle elettrici e riscaldabili, telecamera a 360 gradi, sensori anteriori e cerchi in lega da 18 pollici.