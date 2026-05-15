Dalla Cina con successo: Leapmotor T03 entra nella top 3 delle auto più vendute

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Leapmotor Leapmotor T-03

Nel panorama automobilistico italiano del 2026 c’è un dato che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato impensabile: la Leapmotor T03 è salita al terzo posto assoluto tra le auto più vendute nel nostro Paese. Un risultato storico non solo per un modello elettrico, ma soprattutto per un marchio cinese appena arrivato sul mercato europeo. Secondo i dati UNRAE relativi ad aprile 2026, la piccola citycar elettrica ha totalizzato 4.090 immatricolazioni, piazzandosi dietro soltanto a Fiat Panda e Jeep Avenger.

Il prezzo ha cambiato le regole del gioco

In un mercato dove l’auto elettrica è ancora percepita come costosa, Leapmotor ha introdotto una formula quasi rivoluzionaria. La T03 parte da circa 15.900 euro, ma grazie agli incentivi statali e agli ecobonus regionali, in molti casi il prezzo reale è sceso sotto i 10.000 euro, arrivando perfino a circa 4.900 euro per alcune fasce ISEE.

La T03 è riuscita a fare ciò che molti costruttori europei non erano riusciti a realizzare: trasformare l’elettrico da prodotto aspirazionale a vettura concretamente acquistabile.

Un altro elemento chiave è stata la partnership con Stellantis. Molti marchi cinesi arrivati in Europa hanno sofferto per la mancanza di rete vendita e assistenza. Leapmotor, invece, ha potuto sfruttare immediatamente concessionarie, logistica e servizi post-vendita del gruppo Stellantis.

Questo ha ridotto una delle principali paure degli automobilisti italiani: “E se poi non trovo assistenza o ricambi?”. La presenza di una rete consolidata ha reso il marchio molto più credibile rispetto ad altri brand emergenti.

Una “nuova Panda” elettrica

La crescita della T03 racconta anche un cambiamento culturale. L’Italia è storicamente il regno delle utilitarie compatte: auto semplici, economiche, perfette per il traffico urbano e per i centri storici. La Leapmotor T03 si inserisce esattamente in questo spazio.

Con i suoi 3,62 metri di lunghezza, consumi contenuti e autonomia adatta all’uso quotidiano, la citycar cinese ha intercettato il pubblico urbano che un tempo avrebbe scelto una Panda o una utilitaria benzina tradizionale.

La differenza è che oggi quel cliente cerca anche:

accesso alle ZTL

costi di gestione ridotti

esenzione dal bollo in molte regioni

parcheggi agevolati

ricarica domestica economica

La T03 è diventata quindi la risposta pratica all’elettrificazione della mobilità urbana italiana.

Leapmotor

Tecnologia semplice ma convincente

La T03 non ha conquistato il mercato con prestazioni sportive o lusso premium. Ha vinto grazie a un mix molto concreto:

batteria adeguata all’uso cittadino

buona dotazione tecnologica

ADAS completi

infotainment moderno

costi di utilizzo bassissimi

Per molti clienti italiani, soprattutto privati, questo è stato sufficiente per considerarla una scelta razionale.

L’effetto “onda cinese”

Il caso Leapmotor è anche il simbolo della crescita dell’industria automobilistica cinese in Europa. Ad aprile 2026 i marchi cinesi hanno raggiunto circa il 12,5% del mercato italiano, raddoppiando la quota rispetto all’anno precedente.