Leapmotor T03 Van trasforma la citycar in veicolo N1: elettrica, compatta e con 657 litri di carico, punta su costi ridotti e vantaggi fiscali

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Costa poco e lavora tanto: la sorpresa elettrica

Leapmotor mischia le carte in tavola delle consegne dell’ultimo miglio. Si chiama T03 Van ed è la trasformazione in chiave commerciale della compatta elettrica che negli ultimi mesi si è ritagliata un ruolo da protagonista nel segmento delle citycar a zero emissioni. Una vettura agile, economica e già apprezzata dal pubblico, adattata alle esigenze di chi lavora in città. Il risultato è un piccolo veicolo da consegne che, con i suoi 3,62 metri di lunghezza, promette di diventare un alleato prezioso per artigiani, corrieri e piccole imprese.

Spazio per le consegne cittadine

La trasformazione più evidente riguarda l’abitacolo. I sedili posteriori spariscono completamente per lasciare spazio a un vano di carico pensato per l’uso professionale. La capacità arriva fino a 657 litri, più che sufficienti per gestire consegne leggere o trasporti urbani quotidiani.

È proprio qui che la T03 Van trova la sua dimensione ideale: le strade strette dei centri storici, il traffico cittadino e le aree a traffico limitato. Essendo completamente elettrica, può accedere senza problemi alle ZTL, un vantaggio sempre più rilevante nelle grandi città italiane dove le restrizioni alla circolazione sono ormai la norma. Inoltre, le dimensioni compatte permettono manovre rapide e parcheggi in spazi ridotti, elementi fondamentali per chi lavora con tempi serrati e margini ridotti.

Rimane semplice e intelligente

Sotto la carrozzeria, la Leapmotor T03 Van mantiene la stessa impostazione della versione passeggeri. E questa è probabilmente la sua forza più grande: non stravolge un progetto già vincente, ma lo adatta con intelligenza. Il motore elettrico da 95 CV è più che sufficiente per muoversi con disinvoltura nel traffico urbano, mentre la batteria da 37,3 kWh consente un’autonomia dichiarata di circa 256 km. Numeri che, nella pratica quotidiana, si traducono in ore di lavoro coperte senza ansie da ricarica.

Non manca nemmeno una buona dotazione tecnologica. A bordo troviamo i principali sistemi di assistenza alla guida e una gestione digitale intuitiva, elementi che rendono la T03 Van non solo uno strumento di lavoro, ma anche un veicolo moderno e facile da utilizzare.

Il prezzo di partenza è fissato a 14.590 euro, IVA e messa su strada escluse. Una cifra competitiva, soprattutto se si considera il contesto elettrico, dove i costi d’ingresso restano spesso elevati. Un dettaglio interessante riguarda la produzione: l’auto nasce in Cina ma viene finita di assemblare a Mirafiori, un segnale importante per il mercato italiano e per il ruolo della filiera locale.

I vantaggi dell’omologazione N1

La vera chiave di lettura della T03 Van, però, sta nella sua omologazione. Non è una semplice citycar adattata, ma un vero e proprio veicolo commerciale N1. Questo significa vantaggi concreti per chi la utilizza a fini professionali. In primo luogo, la possibilità di dedurre i costi dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, un aspetto fondamentale per contenere le spese operative.

A questo si aggiunge la detraibilità al 100% dell’IVA, non solo sull’acquisto, ma anche su tutte le spese di gestione: manutenzione, energia e utilizzo quotidiano. Un pacchetto di benefici che rende la T03 Van particolarmente interessante per chi deve fare i conti con budget limitati e costi sempre più elevati.