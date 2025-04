Zero ostentazione, soltanto presenza: la nuova berlina Lexus ES avvolge chi guida, respira con lui e porta la tecnologia sotto pelle. Dal 2026 in Europa

La nuova Lexus ES non urla né ostenta. Eppure, sa farsi notare. Come uno che entra in silenzio in una stanza e tutti si girano. È la sua ottava vita, ma niente deja-vu: è più affilata, più consapevole, più moderna. La Casa giapponese ha preso quello che la ES ha sempre fatto bene – coccolarti, farti dimenticare il rumore, farti sentire in controllo – e alzato il volume. Tecnologia intuitiva, comfort accogliente, guida sostenibile.

Lexus ha pensato ogni centimetro per metterti a tuo agio. Chi guida trova la posizione giusta in pochi istanti. Chi siede dietro avverte lo spazio, il silenzio, la cura. I dettagli sono curati al massimo. I materiali hanno un peso preciso, una temperatura, una forma che segue il corpo. Il lusso qui si tocca. Vibra nella pelle dei sedili, nell’apertura fluida delle portiere, nella luce che scivola sul cruscotto.

La tecnologia risponde senza chiedere attenzione. Stop distrazioni, solo equilibrio. La nuova ES vive nel presente. Respira lo stesso tempo di chi la guida. Va elettrica, comunica, sa adattarsi. Tiene insieme handling, leggerezza, sostanza. È un luogo in movimento. Dentro si entra, e ci si sta.

Design deciso e pulito

Partiamo dal primo impatto: lo stile. Lexus ha coniato un nuovo linguaggio per la berlina, un mix di tecnologia e pulizia formale, chiamato Clean Tech x Elegance. Il frontale è dominato da una reinterpretazione della classica griglia a clessidra, più compatta e scolpita. I fari anteriori con doppia firma a L – uno per le luci diurne, l’altro per le frecce – sono eleganti e hi-tech al tempo stesso. Tutto è pensato per essere riconoscibile, mai eccessivo.

Il profilo è fluido, con proporzioni tese, baricentro basso e una coda accennata che regala dinamismo. Il retro? Slanciato, pulito, e con i nuovi fari uniti da una striscia luminosa continua. Il logo Lexus si illumina e firma l’auto con discrezione. Dettagli? Certo. Tuttavia, sono quelli che fanno la differenza.

Lexus ha costruito l’abitacolo come si costruisce una stanza dove vuoi restare. In alto luce, respiro, visuale ampia. In basso stringe, protegge, accompagna. Al tatto ciascun materiale risponde morbido. Alla vista, pulizia. All’orecchio, silenzio vero. Un paio di novità rubano la scena. Il Bamboo Layering accende le superfici con una luce che pulsa piano, come un battito.

Il Synthetic Leather Embossing incide forme precise sulla pelle, e quando arriva la luce, il quadro cambia. L’atmosfera si scalda, priva di eccessi. Dietro si sta larghi. I sedili si inclinano, il comfort si distende. Chi siede dietro al passeggero trova anche un poggiagambe. Una primizia. Serve spazio in più? Il sedile davanti si piega con un tocco. Nessuna fatica. Fluidità all’ennesima potenza.

Tecnologia invisibile

La nuova ES inaugura anche la tecnologia Hidden Tech. Quando l’auto è spenta, i comandi spariscono sotto la superficie. Appena la accendi, si illuminano e diventano attivi. È una scelta di stile ma anche di filosofia: la tecnologia c’è, ma non invade.

Il cockpit è disegnato seguendo il principio Tazuna, che in giapponese significa “le redini del cavallo”. Tutto è al posto giusto, per permettere al conducente di controllare ogni singolo aspetto senza staccare le mani dal volante né gli occhi dalla strada. Il cruscotto digitale da 12,3 pollici si integra con il nuovo sistema LexusConnect su schermo centrale da 14 pollici, collegato all’app LexusLink+.

A bordo trovi il meglio degli ADAS Lexus Safety System+, aggiornato per includere:

Adaptive Cruise Control che anticipa le frenate in base a mappe, curve, rotonde;

che anticipa le frenate in base a mappe, curve, rotonde; Sistema Pre-Collisione capace di rilevare pedoni, bici, perfino monopattini;

capace di rilevare pedoni, bici, perfino monopattini; Driver Monitor : una telecamera sopra il volante osserva il guidatore e interviene se nota segni di stanchezza o distrazione. Se necessario, l’auto si ferma da sola;

: una telecamera sopra il volante osserva il guidatore e interviene se nota segni di stanchezza o distrazione. Se necessario, l’auto si ferma da sola; Abbaglianti adattivi in HD: proiettano la luce solo dove serve, senza abbagliare chi arriva di fronte.

Il sistema LexusConnect aggiorna in autonomia: addio a cavi e attese. La mappa sa dove stai andando e dove ricaricare. La batteria viene monitorata in tempo reale, chilometro dopo chilometro. Via imprevisti e ansie. Con l’app LexusLink+ hai il controllo in tasca. Accendi il clima prima di salire. Blocchi e sblocchi le portiere. Vedi dove si trova l’auto, quanto ha caricato, cosa le serve.

Ibrido o solo elettrico

La gamma europea sarà composta da due versioni: la ES 300h Full Hybrid e la ES 350e completamente elettrica.

ES 300h : motore 2.5 litri a benzina più modulo elettrico, per una potenza combinata di 201 CV. Disponibile sia a trazione anteriore che integrale;

: motore 2.5 litri a benzina più modulo elettrico, per una potenza combinata di 201 CV. Disponibile sia a trazione anteriore che integrale; ES 350e BEV: motore elettrico da 224 CV, con batteria ad alta capacità posizionata sotto il pianale per abbassare il baricentro e massimizzare lo spazio interno.

L’auto è costruita sulla piattaforma Lexus Global Architecture-K, progettata per accogliere sia powertrain elettrici che ibridi. E grazie a questa base, la rigidità strutturale è aumentata, migliorando comfort e precisione di guida. Le sospensioni posteriori multi-link e lo sterzo a cremagliera a risposta variabile fanno il resto.

Che sia ibrida o elettrica, la nuova ES scivola sull’asfalto con la grazia di un’auto di classe maggiore. Lexus ha perfezionato ogni elemento per ridurre vibrazioni, rumori e fatica: dai vetri acustici alle guarnizioni, fino alla mappatura dell’accelerazione. Tutto è stato messo a punto nel centro tecnico di Shimoyama, in Giappone, in cui ingegneri, designer e tester lavorano insieme.

La nuova ES segna un passaggio netto. Unisce ciò che Lexus ha scolpito nel tempo – il tocco morbido dei materiali, la calma in corsa, la precisione che rassicura – con un’idea di futuro che pulsa sottopelle. Elettrificazione senza fretta, connessione senza clamore, guida che segue il corpo, non lo costringe. Le linee sembrano dirti: sei dove devi essere. Lo spazio intorno a te si adatta, respira con te, ti accompagna.

Nel 2026 arriverà sulle strade europee. Scopriremo allora i prezzi di listino. Ma l’effetto si sente già ora, appena la guardi. Nessuna vetrina, nessuna réclame. Solo una forma che si impone con la grazia di chi sa cosa porta con sé. La riconosci perché non ti chiede niente. E per questo, ti rimane addosso.