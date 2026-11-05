Ufficio Stampa LIUX La LIUX BIG ricorre alla fibra di lino nella carrozzeria

Una microcar costruita anche con la fibra di lino. Ha tutta l’aria di una rivoluzione la BIG, microcar elettrica spagnola che LIUX mostra a EICMA 2026. Il debutto milanese segue la presentazione al Salone di Parigi e anticipa l’avvio delle vendite, previsto per il 2027. La particolarità è nascosta sotto la vernice, in un materiale che di solito associamo ai tessuti.

La carrozzeria usa la fibra di lino

Nella costruzione della BIG, LIUX ha fatto ricorso a un biocomposito rinforzato con fibre di lino. Non significa che l’intera auto sia fatta di materiale vegetale: ci sono anche elementi in acciaio a protezione degli occupanti. La soluzione interessa in particolare per il peso e il ridotto impatto ambientale: secondo la Casa, rispetto a una struttura equivalente in acciaio il risparmio è del 40%, e le emissioni di CO2 legate alla produzione del componente scendono del 61%.

Le dimensioni della due posti – circa 2,76 metri di lunghezza e 1,50 di larghezza – dovrebbero agevolare parcheggi e manovre. Batteria compresa, la BIG pesa 648 kg e sul fronte capienza offre 240 litri. Occhio, però, a non considerarla una normale automobile in miniatura: possiede l’omologazione L7e, quella dei quadricicli pesanti, con requisiti diversi rispetto alle vetture tradizionali.

Fino a 270 km di autonomia

La BIG impiega 4,5 secondi per raggiungere i 50 km/h da ferma, almeno stando ai dati diffusi da LIUX, ma non andrà oltre i 90 km/h, limite imposto alla velocità massima. A muoverla provvede un motore elettrico da 35 kW (47 CV) di picco, che trasmette la potenza alle ruote posteriori. La coppia raggiunge 140 Nm, mentre nell’utilizzo continuativo la potenza nominale si ferma a 15 kW. Con queste prestazioni, la microcar sembra fatta a pennello per gli spostamenti cittadini.

Due le batterie previste. Quella da 15 kWh promette 215 km di autonomia nel ciclo WMTC, con un consumo dichiarato di 6,7 kWh ogni 100 km. Salendo a 20 kWh, la percorrenza stimata arriva a 270 km, o almeno così sostiene il costruttore: solo l’utilizzo reale potrà dissipare ogni dubbio. Per la ricarica dal 20 all’80% LIUX indica 2 ore e 50 minuti a 3,3 kW, quindi senza bisogno di una colonnina rapida.

Le batterie rispondono a una logica modulare, in modo da facilitarne la sostituzione e allungare la vita utile del veicolo. Resta da capire quanto costeranno gli eventuali interventi di manutenzione, soprattutto dopo diversi anni di utilizzo.

La dotazione comprende sospensioni indipendenti MacPherson e freni a disco sulle quattro ruote, oltre alla frenata rigenerativa. A livello tecnologico figurano pure climatizzatore, strumentazione digitale da 7 pollici, telecamera posteriore e sensori di parcheggio. Il tetto panoramico dà più luce a un abitacolo che, per forza di cose, deve fare i conti con centimetri contati.

Quando arriva e quanto costa

Dallo stabilimento spagnolo di Azuqueca de Henares, nella provincia di Guadalajara, usciranno gli esemplari destinati inizialmente a Italia, Francia e al mercato locale. Con un prezzo d’attacco inferiore a 18.000 euro, incentivi esclusi, LIUX ambisce a conquistare spazio nel mercato dei quadricicli elettrici. La commercializzazione scatterà nella prima metà del 2027, ma il listino definitivo e la rete di concessionari italiani devono ancora essere comunicati. La Casa dovrà soprattutto dimostrare che i vantaggi promessi dalla fibra di lino funzionano anche fuori dai padiglioni della fiera.