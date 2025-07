Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Mai più ansia da rimanere a secco. Con un pieno di elettroni, la Lucid Air Grand Touring ha appena mandato in pensione uno dei fantasmi più grandi di chi pensa di passare all’elettrico: l’autonomia. La berlina extra lusso ha stabilito un Guinness World Record da leggenda, percorrendo 1.205 chilometri senza nemmeno l’ombra di una presa di ricarica.

Dal cuore delle Alpi a Monaco di Baviera

Invece di rimanere nei confini di un test in laboratorio, il viaggio è andato in scena un tour su asfalto reale, partito da St. Moritz, perla svizzera adagiata a 1.800 metri d’altezza, e concluso a Monaco di Baviera, in Germania. Un tragitto niente male, tra strade di montagna, autostrade veloci e pure qualche tratto più tortuoso, spazzando via in maniera schiacciante il precedente primato, fissato due mesi prima dalla Mercedes EQS 450 con “solo” 1.045 km, quasi pochi in confronto alla Lucid.

Il record di 1.205 km supera di 160 km il primato fissato dall’EQS, dotata sì di una batteria ampia e un’aerodinamica evoluta, ma che consuma una maggiore quantità di energia per chilometro rispetto alla Lucid: sul tragitto, la EQS non ha potuto contare sul software di gestione batteria tanto raffinato né su un’architettura a 924 Volt. A sua volta la Tesla Model S Long Range fatica a competere: in ciclo EPA mette a segno circa 1.325‑1.350 km esclusivamente in laboratorio, mentre su strada vera difficilmente supera 650 km.

Pur con una rete di Supercharger capillare e tempi di ricarica aggressivi, la creatura di Elon Musk resta indietro sull’efficienza primaria, dove la Air Grand Touring tiene a 13,5 kWh/100 km. Quest’ultima dispone di un’architettura a 924 V che abbassa le perdite nella ricarica e scarica, una gestione termica precisa, dei motori ad alta efficienza e un’aerodinamica record, determinanti nel coprire la distanza alla prova sul campo con traffico, autostrada e dislivelli tra Alpi e Baviera.

Ora veniamo alle note un po’ stonate. La Casa americana è rimasta abbottonata su velocità media, temperature, stile di guida e qualcuno ha già da obiettare, in quanto un bel pezzo del percorso era in discesa (dai 1.800 metri di St. Moritz si passa ai 500 scarsi di Monaco). Quindi l’efficienza ringrazia, l’autonomia pure, ma al di là di qualche furbizia, il primato resta scolpito nella pietra, merito di un pacco batterie raffreddato a liquido, celle ad alta densità e una gestione software che spreme ogni wattora. E per Lucid è una pubblicità da sogno, poiché la corsa su strada la premia lì dove nessuno aveva saputo spingersi, anziché rimanere circoscritta in un centro “su misura”.

Il pacco batterie da 113 kWh è composto da ventidue moduli agli ioni di litio, raffreddati a liquido. Le celle sono disposte in modo da distribuire omogeneamente calore e flussi elettrici, il tutto controllato tramite un sistema attivo che agisce su ciascuna sezione del blocco, limitando le dispersioni e mantenendo l’efficienza anche sotto stress.

L’intero impianto funziona a 924 Volt, una tensione superiore rispetto alla maggior parte delle concorrenti, così da consentire tempi di trasferimento velocizzati, una minore perdita di energia lungo i cavi e una risposta più immediata in fase di carica e scarica. Il software interno monitora di continuo lo stato delle celle, interviene per bilanciare le differenze tra moduli e ottimizza il rendimento senza richiedere intervento da parte del conducente. La combinazione tra layout fisico, raffreddamento e gestione elettronica rende il sistema stabile e reattivo, pure durante lunghe percorrenze in condizioni reali.

Una scheda tecnica da missile

Il lavoro sull’efficienza parte dalla forma. La carrozzeria della Lucid Air è stata modellata per ridurre gli attriti residui, fino a raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,197 con i cerchi da 19 pollici, un valore tra i più bassi mai registrati per una berlina di serie.

Il fondo piatto, i profili rastremati e il lunotto allungato contribuiscono a mantenere il flusso d’aria stabile lungo tutta la superficie e anche i dettagli funzionali, come le maniglie a scomparsa e le prese d’aria attive, seguono questa logica. Il sistema agisce in automatico in base alla velocità, alla temperatura e alla richiesta di potenza, chiudendo o aprendo le griglie frontali per ottimizzare raffreddamento e penetrazione. I cerchi da 21 pollici montati sulla versione Grand Touring hanno un disegno pensato per abbattere le turbolenze laterali, le gomme a bassa resistenza riducono l’energia richiesta nei tratti rettilinei e migliorano la stabilità nei curvoni ad alto scorrimento.

L’aerodinamica qui contribuisce a contenere consumi, aumentare l’autonomia e, in generale, ottimizzare le prestazioni. L’intera scocca lavora come un canale, e ogni dettaglio, dal tetto panoramico al taglio dei passaruota, rientra in un progetto tecnico preciso. Al di là dei chilometri percorsi, sotto la carrozzeria elegante ci sono due motori elettrici capaci di tirare fuori 831 cavalli, da far tremare diverse sportive tradizionali, in grado di assicurare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 270 km/h, sebbene, ovviamente, se viaggi a certe soglie la batteria da 113 kWh finisca in un lampo.

Un prezzo non per tutti

Guidata in modo normale però, la Air Grand Touring regala 960 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP, con consumi di 13,5 kWh ogni 100 km. E in occasione dei pit stop la colleghi a una colonnina ultrarapida, così da recuperare 400 km in 16 minuti: il tempo di un caffè. Portarsi a casa una Lucid Air Grand Touring impone un budget bello sostanzioso, di almeno 130.000 euro ed è meglio accantonare sul nascere la speranza di trovarla dal concessionario sotto casa: in Italia, fino a questo punto, niente da fare, perciò gli interessati devono guardare all’estero, ad esempio in Germania, in Olanda o in Svizzera.

Lucid Air spinge l’elettrico oltre la comfort zone mettendo a tacere gli eterni critici, segnando uno step evolutivo degno di nota sul fronte dell’autonomia. I passi in avanti compiuti dalle compagnie specializzate nelle batterie potrebbero giusto trattarsi dell’inizio e con 1.205 km percorsi senza soste, la Grand Touring dimostra che se hai batteria, tecnologia e un po’ di strada in discesa, persino un viaggio da record diventa una passeggiata. Ma ora la palla passa agli altri costruttori: quale sarà la prima a dare filo da torcere? Si accettano pronostici.