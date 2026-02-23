Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mazda Debutta in Italia la Mazda CX-6e

Il palcoscenico scelto per il debutto italiano della nuova Mazda CX-6e non poteva essere più emblematico. Dopo l’anteprima mondiale al Salone di Bruxelles, il SUV elettrico della Casa di Hiroshima ha scelto Roma e la straordinaria cornice del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – per presentarsi al pubblico nazionale. In questo spazio progettato da Zaha Hadid, dove le linee fluide del cemento sfidano le geometrie tradizionali, la CX-6e ha trovato il suo habitat ideale. Le forme dinamiche della vettura dialogano con l’architettura contemporanea del museo, creando un incontro perfetto tra design automobilistico e ricerca estetica.

Un viaggio nella genesi creativa: il Polo B del MAXXI

Per celebrare questo lancio, è stato concepito il Mazda Temporary Exhibition, uno spazio espositivo pensato come un naturale prolungamento del museo, quasi un “Polo B” perfettamente integrato nella filosofia della struttura. All’interno, la CX-6e assume il ruolo di opera centrale, circondata da un percorso narrativo che ne racconta la nascita. Lungo le pareti sono esposti i disegni progettuali e gli studi stilistici originali, accompagnati da didascalie che svelano al visitatore il processo creativo dietro il linguaggio estetico della vettura. È un viaggio immersivo che parte dalla concezione iniziale per giungere al modello finale, mettendo in luce l’armonia e la precisione che caratterizzano ogni singola linea.

Kodo Design ed estetica giapponese

La Nuova Mazda CX-6e rappresenta un’evoluzione audace del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion. Ispirata alla purezza dell’estetica giapponese, la vettura punta su un design pulito ed elegante, dove la fluidità delle superfici trasmette un senso di dinamismo anche quando l’auto è ferma. All’interno, l’abitacolo è stato studiato seguendo il principio dell’umanocentricità, cercando di offrire un ambiente che trasmetta comfort e armonia. La tecnologia non è fine a sé stessa, ma è integrata in modo intuitivo: lo sguardo cade immediatamente sul monumentale display centrale da 26 pollici, che domina la plancia e si fonde con sistemi avanzati di assistenza alla guida e comandi vocali evoluti.

Il piacere di guida nell’era elettrica

Nonostante la transizione alla mobilità a zero emissioni, Mazda non ha voluto rinunciare al suo valore più distintivo: il Joy of Driving. La CX-6e è equipaggiata con un propulsore elettrico alimentato da una batteria da 78 kWh, capace di sviluppare 190 kW (258 CV) e una coppia di 290 Nm. Un elemento identitario fondamentale è la trazione posteriore, scelta per assicurare una risposta pronta, lineare e coinvolgente. L’efficienza del sistema permette un’autonomia fino a 484 km nel ciclo WLTP, garantendo serenità sia negli spostamenti quotidiani che nei lunghi viaggi. Inoltre, la possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 195 kW riduce drasticamente i tempi di attesa alle colonnine.

Listino prezzi

La strategia di elettrificazione di Mazda si concretizza in un’offerta già ordinabile, con le prime consegne previste per l’estate. Il listino della CX-6e parte da 46.750 euro per l’allestimento Takumi, che include di serie dotazioni di rilievo come i cerchi da 19 pollici e la pompa di calore, un accessorio fondamentale per preservare l’autonomia durante i climi invernali. La personalizzazione estetica è garantita da sette tinte ricercate, tra cui il celebre Soul Red Crystal e il nuovo Air Stream Blue, con l’opzione della carrozzeria bicolore a tetto nero per chi desidera un tocco di sportività aggiuntivo. Con questo modello, Mazda conferma il proprio impegno verso un futuro elettrico avanzato, restando fedele alla propria identità di marchio capace di unire visione strategica e qualità costruttiva superiore.