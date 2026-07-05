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Ufficio Stampa McMurtry Automotive La nuova hypercar elettrica è ufficiale

McMurtry Automotive ha svelato la nuova Spéirling Pure. Si tratta di una rivoluzionaria hypercar elettrica pensata per la pista e che punta a conquistare gli appassionati alla ricerca di prestazioni al top. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo progetto, le sue specifiche tecniche e anche il prezzo di partenza a cui i clienti dovranno fare riferimento per completare l’ordine.

Un comportamento tecnico sorprendente

La Spéirling Pure è frutto di un programma di ricerca e sviluppo durato un decennio e di migliaia di chilometri percorsi durante la fase di test. McMurtry ha sottolineato di aver lavorato al di fuori degli standard del settore per creare un veicolo da pista in grado di sorprendere e di essere diverso da qualsiasi altro progetto del settore automotive.

McMurtry aveva presentato un prototipo nel 2022, stabilendo un record nella cronoscalata del Goodwood Festival of Speed, superando nettamente molti costruttori affermati. Successivamente, nel 2025, ha ottenuto il record del Top Gear Test Track che era detenuto dalla monoposto Renault che gareggiò in Formula 1 nel 2004. Il prototipo della Spéirling Pure è stato anche il primo prototipo a guidare capovolto.

La versione di produzione può erogare fino a 1000 CV di potenza da mettere a disposizione delle ruote posteriori, grazie anche al supporto della batteria agli ioni di litio da 100 kWh con celle Molicel. La Spéirling Pure genera fino a 2.000 chilogrammi di deportanza su richiesta, sfruttando il sistema Downforce-on-Demand.

La nuova hypercar sarà esposta dal 9 al 12 luglio in occasione della prossima edizione del Goodwood Festival of Speed mentre il 14 agosto, al The Quail, è previsto il debutto della versione di produzione che segnerà un passaggio importante per il progetto.

La vettura arriva sul mercato con un prezzo di listino di 995.000 sterline, pari a circa 1,15 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere le tasse locali, i costi di spedizione e gli optional (il programma di personalizzazione consente ai clienti di “creare” la propria versione della hypercar).

Per quanto riguarda le consegne, invece, non bisognerà attendere molto. I primi esemplari, infatti, saranno consegnati ai clienti già nel corso del 2026. Si tratta, quindi, di un progetto reale e pronto a conquistare il suo segmento di mercato, ricco di opzioni riservate ad appassionati che non hanno particolari limitazioni in termini di spesa.

Per ammirare il progetto da tutte le angolazioni potete fare riferimento al carosello di immagini pubblicato dall’account ufficiale della Casa su Instagram, che ci mostra la vettura da tutte le angolazioni.

Thomas Yates, cofondatore e amministratore delegato di McMurtry, commenta: