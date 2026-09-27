Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Renault Mégane E-Tech Electric si rinnova all'insegna del piacere di guida

La tecnologia all’avanguardia della nuova generazione di modelli elettrici Renault crea un valore aggiunto e non solo in termini di design. La Mégane E-tech Electric si presenta con uno stile distintivo, attestandosi come punto di riferimento del segmento. Con performance in grado di entusiasmare gli amanti del green, si pone l’obiettivo di conquistare il mercato, coinvolgendo anche una clientela più giovane che cerca una esperienza di guida elettrica di alto livello.

Il mercato di berline compatte a zero emissioni è in evoluzione e Renault si è fatta trovare pronta con il lancio della Megane E-Tech Electric. L’obiettivo dichiarato della Casa transalpina è quello di incrementare la sua competitività, basandosi su quattro pilastri principali: stile dinamico, maggior know-how elettrico, tecnologia più ricca e gamma semplificata, con equipaggiamenti di alto livello su tutte le versioni. La Megane E-Tech Electric è nata per allargare il ventaglio di opportunità, sia per i lunghi spostamenti che per le sfide urbane quotidiane.

Sensazioni energizzanti

Vi basterà calarvi nell’abitacolo della nuova Megane E-Tech Electric per constatare il ruolo che vuole ribadire nel segmento delle compatte alla spina. L’ambiente interno è caratterizzato da un livello tecnologico potenziato. Il sistema openR offre un doppio schermo a forma di L rovesciata, inglobando il display del quadro strumenti ed il sistema multimediale in una stessa superficie fluida e omogenea.

La piattaforma dedicata RG medium 1.0 (ex AmpeR medium) permette di gestire efficienza energetica e doti dinamiche eccellenti. La batteria è integrata sotto il pianale, garantendo la possibilità di equilibrare la distribuzione del peso e di abbassare il baricentro. La configurazione consente una maggiore precisione nella tenuta di strada e un comportamento dinamico, senza intaccare il comfort a bordo.

Per una risposta più diretta lo sterzo è stato perfezionato, consentendo al conducente di godersi un feeling naturale. I tecnici hanno optato per le sospensioni posteriori multi-link, migliorando la stabilità del veicolo, anche alle alte velocità. Non occorre temere le irregolarità del fondo stradale con un sistema che permette anche un piacevole comfort sulle superfici più ostiche. Le molle e gli ammortizzatori sono stati ottimizzati con nuove impostazioni dello sterzo per mantenere la dinamicità e la reattività del telaio.

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Architettura interna orientata al conducente

La nuova Renault Megane E-Tech Electric è stata costruita per offrire un’esperienza user-friendly, immersiva e accessibile. Rispettati tre principi cardine: connettività a bordo, continuità digitale e ADAS. La tecnologia consente una ottima abitabilità, una semplicità di utilizzo e un elevato livello di sicurezza. L’auto presenta un sistema di riconoscimento del conducente che, dopo aver creato il profilo utente e registrato la sua impronta facciale, attiva automaticamente le impostazioni personalizzate, a partire dalla posizione di guida, media preferiti e ambiente openR link con Google integrato. I dati sono memorizzati nel veicolo e non vengono trasmessi a un server esterno.

Le vetture full electric della Casa francese saranno assemblate nello stabilimento di Douai, nel nord della Francia. Invece, il propulsore sarà prodotto a Cléon, in Normandia. La Megane E-Tech Electric vanta sotto al cofano un motore sincrono a rotore avvolto senza terre rare, capace di sprigionare 220 CV (300 Nm), associato alla nuova batteria da 67 kWh, che consente di raggiungere un’autonomia WLTP fino a 500 km.