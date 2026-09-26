Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Mégane E-Tech Electric: AI, ADAS e One Pedal

Con il restyling più recente, Renault non si è limitata a rimettere mano alla sola estetica della sua compatta elettrica di riferimento. Il vero cuore dell’aggiornamento riguarda infatti la dotazione tecnologica di bordo, ripensata per rendere la vita di tutti i giorni più semplice a chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’elettrico, categoria che secondo i dati diffusi dal brand rappresenta oggi più di due clienti su tre di Mégane E-Tech Electric.

Riconoscimento del conducente

In conformità con le normative europee in vigore, la nuova Mégane integra nel montante sinistro del parabrezza una telecamera dotata di sistema di rilevamento dell’attenzione del conducente, pensata per intercettare eventuali segnali di stanchezza o distrazione durante la marcia. Renault ha scelto di sfruttare questa stessa dotazione per introdurre un vero e proprio sistema di riconoscimento del conducente.

Una volta creato il proprio profilo utente e registrata l’impronta facciale, la vettura è in grado di riconoscere automaticamente chi si mette al volante, attivando in autonomia le impostazioni personalizzate: dalla posizione di guida ai media preferiti, fino all’ambiente del sistema multimediale con Google integrato.

Un dettaglio pensato per chi condivide l’auto in famiglia, dove ogni conducente può ritrovare la propria configurazione senza dover regolare nulla manualmente. Il tutto gestito in locale, per proteggere la privacy.

Sistema OpenR

Al centro dell’esperienza di bordo resta il sistema OpenR, che continua a rappresentare l’elemento più caratteristico dell’abitacolo Mégane. Si tratta di un doppio schermo a forma di L rovesciata che riunisce in un’unica superficie fluida e omogenea sia il quadro strumenti digitale sia il sistema di infotainment, per una superficie complessiva di 774 centimetri quadrati, suddivisa tra un display dedicato alla strumentazione da 12,3 pollici e uno schermo multimediale da 12 pollici.

Una configurazione che, offerta di serie su tutte le versioni della gamma, garantisce un livello di visualizzazione tra i più completi dell’intero segmento delle compatte elettriche.

Il sistema integra nativamente i principali servizi Google, a partire da Google Maps per la navigazione, arricchito da un Route Planner pensato specificamente per la mobilità elettrica, capace di pianificare gli itinerari tenendo conto delle soste necessarie per la ricarica. Un tool che, dal lancio della Mégane E-Tech Electric nel 2022, ha già ricevuto circa sessanta evoluzioni e miglioramenti, diventando uno dei punti di riferimento del mercato per chi viaggia in elettrico.

A completare l’offerta connessa arriva anche un pacchetto dati Internet incluso per tre anni, che consente di sfruttare appieno le applicazioni scaricabili dal catalogo Google Play, ormai composto da oltre cento app, senza dover ricorrere alla condivisione della connessione dello smartphone, come accadeva finora.

L’assistente Gemini

A differenza dei tradizionali comandi vocali predefiniti, Gemini è in grado di comprendere l’intenzione della richiesta, mantenere il contesto delle domande poste in sequenza e fornire risposte pertinenti in tempo reale, aiutando chi guida a svolgere le proprie attività quotidiane senza dover distogliere l’attenzione dalla strada.

Una funzione pensata per rendere l’interazione con l’auto più simile a una vera conversazione che a una lista di comandi vocali da memorizzare, in linea con la crescente diffusione di assistenti AI sempre più sofisticati anche nel mondo automotive.

Ufficio Stampa Renault

Smart Mode

Sul fronte della guida quotidiana, Renault introduce la funzione Smart Mode, che va a sostituire la precedente modalità Perso Mode. Si tratta di una tecnologia capace di regolare in automatico le transizioni tra le diverse modalità di guida del sistema Multi-Sense, ovvero Eco, Confort e Sport, analizzando in tempo reale il comportamento del conducente al volante.

In pratica, chi guida può contare immediatamente sulla reattività della modalità Sport in caso di sorpasso, per poi tornare automaticamente alla modalità Eco non appena il ritmo di marcia rallenta, tipicamente nei contesti urbani a bassa velocità. Un accorgimento che punta a ottimizzare i consumi energetici senza però sacrificare il piacere di guida nei momenti in cui serve più prontezza di risposta dal motore elettrico.

Guida One Pedal

Tra le funzionalità pensate per rendere più semplice e rilassante la guida quotidiana, Renault conferma sulla nuova Mégane la funzione One Pedal, che consente di accelerare, rallentare e persino arrestare completamente il veicolo utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore. La decelerazione viene gestita direttamente dal motore elettrico, con un rallentamento progressivo e fluido fino al completo arresto della vettura.

Una volta fermo, il veicolo rimane immobile anche su pendenze fino al 20%, grazie all’attivazione automatica del freno di stazionamento elettrico dopo pochi secondi di sosta. La Casa francese mette a disposizione quattro livelli di rigenerazione dell’energia, completati proprio dalla funzione One Pedal, tutti attivabili comodamente tramite le levette poste al volante.

La tranquillità di 30 ADAS

A completare il pacchetto tecnologico della nuova Mégane E-Tech Electric arriva una dotazione di sicurezza attiva particolarmente ricca, che conta oltre trenta sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), pensati per rafforzare la percezione dell’ambiente circostante e facilitare la guida quotidiana in ogni circostanza.

Tra le novità principali spicca un Adaptive Cruise Control intelligente, capace di regolare la velocità in funzione del traffico e del contesto stradale, prevedendo i rallentamenti e mantenendo distanze di sicurezza ottimali; il sistema è ora in grado di rilevare anche i veicoli posizionati a destra e a sinistra, così da evitare sorpassi inopportuni sulla corsia laterale. Migliora anche la visualizzazione realistica sul cruscotto, arricchita con la rappresentazione dei mezzi pesanti, delle linee tratteggiate sulla carreggiata e della scala di regolazione della distanza di sicurezza.

Non manca un assistente alla frenata d’emergenza, che affianca l’Active Driver Assist rallentando progressivamente il veicolo fino al completo arresto in caso di inattività del conducente o di mancato rilevamento delle mani sul volante, oltre a un assistente di eco-guida predittiva capace di analizzare strada e traffico per suggerire le azioni più efficienti in termini di consumo energetico.

Completano il quadro i sistemi Safety Score, Safety Coach e Safety Monitor: il primo analizza il comportamento di guida basandosi su parametri come frenata, velocità e distanza di sicurezza, tenendo conto anche del livello di attenzione rilevato dalla telecamera nel montante A; il secondo fornisce consigli personalizzati a fine percorso per una guida quotidiana più sicura; il terzo, infine, appare come un widget sul cruscotto con mini-consigli testuali compatibili con l’attenzione richiesta durante la marcia.

Un insieme di tecnologie che, nel complesso, punta a trasformare la Mégane E-Tech Electric in una compagna di viaggio sempre più intuitiva, capace di anticipare le esigenze di chi guida senza mai risultare invadente nella vita di tutti i giorni.