Un concept da oltre 1.000 kW, tre motori a flusso assiale e ricarica in 5 minuti: la nuova AMG GT XX mostra come Mercedes vuole reinventare le prestazioni

Ufficio Stampa Mercedes Il concept Mercedes‑AMG GT XX darà vita a modelli di serie dal 2026

Le prestazioni che fino a ieri sembravano fantascienza stanno per diventare realtà. Con un nome che suona come un prototipo segreto – Concept AMG GT XX – Mercedes mostra la direzione in cui vuole andare. Un pacchetto di soluzioni tecniche che punta a riscrivere le regole, con tre motori a flusso assiale. Un pacchetto di soluzioni tecniche che punta a riscrivere le regole, con tre motori a flusso assiale. Più piccoli e leggeri degli elettrici comuni, offrono prestazioni straordinarie. Rispetto al powertrain “classico” vantano una densità di potenza tripla, pesano un terzo in meno e occupano pochissimo spazio

Tre motori a flusso assiale

Alla base della tecnologia, un lavoro di squadra che parte dalla Germania e arriva fino in Inghilterra. Ci ha messo le mani YASA, un’azienda britannica assoldata da Mercedes per guardare avanti. Il team AMG di Affalterbach ha rifinito l’intero pacchetto, dal software che gestisce la spinta alla strategia per far lavorare i tre motori.

E i numeri? Si parla di oltre 1.000 kW di picco, più di 360 km/h di velocità massima e una spinta continua. La vera chicca è, però, la batteria: sviluppata da zero, pensata per tenere sotto controllo anche quando si chiede il massimo. Quindi niente cali di potenza improvvisi e, soprattutto, tempi di ricarica fuori scala. In circa cinque minuti puoi recuperare energia per fare 400 km, tipo da Affalterbach a Spa-Francorchamps senza fatica.

Tutta questo non serve solo a macinare numeri da record, fa esclamare “guardate dove stiamo andando”. AMG vuole fare rimanere le vetture veloci, più e più volte, con la batteria in perfetta funzione. I conducenti di una sportiva elettrica ne sono consapevoli: accelerazione da urlo all’inizio, insisti e la magia svanisce. Qui no: qui puoi picchiare sul pedale e lei regge botta.

Design emozionale

Per quanto riguarda il look, la parola passa ai designer di Stoccarda, maestri nel creare icone. Dalla 300 SL alle Frecce d’Argento, fino alla AMG One, ogni generazione ha lasciato un segno. Le forme del concept sembrano disegnate dal vento e i dettagli strizzano l’occhio alla pista. È una sportiva a quattro porte, sì, con l’anima di una coupé divora-chilometri. Tutto ciò è un assaggio di quanto vedremo dal 2026. Già, perché l’architettura AMG.EA è la base per le elettriche prossime a sbarcare sul mercato. Prima di definire noiose le vetture a zero emissioni è meglio ricredersi: ci aspetta una nuova era di adrenalina.

“Con il Concept AMG GT XX siamo riusciti a portare la nostra visione del design di AMG nel futuro – ha dichiarato Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG -. Le sportive sono sempre state le icone del nostro marchio; sono emozionali e veramente speciali da creare. Rappresentano momenti unici nel tempo. Icone come la 300 SL e le leggendarie Frecce d’Argento sono il cuore emozionale del nostro marchio, così come lo sono la GT e la AMG One. Realizzare questi capolavori significa creare qualcosa di straordinario – dalla C111 alla Vision One Eleven, e verso il futuro della produzione. Il nuovissimo Concept AMG GT XX incarna la parte più intensa della nostra filosofia di design della purezza sensuale”.