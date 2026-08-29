Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes Nuova Mercedes-AMG 45: tre motori elettrici per dimenticare il termico

Per anni il nome AMG è stato associato a un suono preciso: quello del motore che sale di giri e di uno scarico capace di trasformare ogni accelerazione in una dichiarazione di prepotenza. Poi è arrivata la A 45, con il suo quattro cilindri turbo da 421 CV, diventato il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Ora anche quella stagione è destinata a finire.

La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ cambia completamente le regole. Niente pistoni, turbine o benzina ad alto numero di ottani: sotto la carrozzeria ci sono tre motori elettrici a flusso assiale, capaci di sviluppare complessivamente 680 CV e 1.759 Nm. Numeri che raccontano una AMG diversa, ma che aprono anche una domanda inevitabile: basteranno prestazioni simili per convincere chi è cresciuto con il V8 e il rombo di Affalterbach?

Addio al quattro cilindri della A 45

La precedente A 45 aveva costruito la propria reputazione attorno al quattro cilindri M139 da 421 CV. Un motore compatto, sofisticato e brutale, capace di trasformare una berlina compatta in una sportiva vera. La nuova CLA 45 rompe invece con questa impostazione. Il sistema di propulsione è completamente elettrico e utilizza tre unità a flusso assiale: una sull’asse anteriore e due su quello posteriore.

L’architettura consente di distribuire la coppia con estrema precisione tra i due assi e, grazie al torque vectoring, anche tra le singole ruote posteriori. Il risultato è un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Sono numeri che portano la CLA 45 in una dimensione mai raggiunta prima dalle compatte sportive del marchio.

La prova del Nürburgring

Per AMG, però, un dato sulla scheda tecnica non basta. La vera verifica arriva sul circuito che da sempre mette a nudo pregi e difetti di una sportiva: il Nürburgring Nordschleife. Qui la nuova CLA 45 ha fermato il cronometro a 7 minuti, 32 secondi e 70 millesimi, con il collaudatore Kevin Berger al volante.

Il tempo è stato ufficialmente certificato e ha permesso alla vettura di stabilire un nuovo riferimento nel proprio segmento. È forse questo il dato più importante dell’intero progetto. Mercedes-AMG non vuole dimostrare soltanto che l’elettrico può essere veloce in linea retta. Vuole dimostrare che può funzionare anche quando la strada diventa una successione di curve, frenate e cambi di direzione.

800 Volt e oltre 670 chilometri

La CLA 45 non punta però soltanto sulle prestazioni. La piattaforma elettrica a 800 Volt permette di combinare velocità e autonomia, con oltre 670 chilometri dichiarati nel ciclo WLTP. La ricarica dal 10 all’80% richiede circa 22 minuti utilizzando una colonnina ad alta potenza.

A completare il pacchetto ci sono sospensioni AMG Ride Control con smorzamento adattivo, aerodinamica attiva e una gestione dell’energia sviluppata per mantenere costanti le prestazioni anche quando la vettura viene sottoposta a un utilizzo più intenso. È una tecnologia che fino a pochi anni fa apparteneva a sportive elettriche di categoria superiore. Ora arriva su una AMG destinata a confrontarsi direttamente con il mondo delle compatte ad alte prestazioni.

La nuova sfida di Affalterbach

Gli ordini sono già aperti in Germania. Il prezzo parte da 79.039 euro per la berlina e arriva a 80.408 euro per la Shooting Brake. Ma il listino è quasi un dettaglio davanti alla portata del cambiamento. La CLA 45 rappresenta uno dei passaggi più radicali nella storia recente di AMG: il marchio che ha costruito la propria identità sulla meccanica tradizionale sceglie di affidarsi a una tecnologia completamente diversa.

La domanda, però, resta quella più difficile. Un’elettrica da 680 CV può sostituire nell’immaginario degli appassionati una AMG con un grande motore termico? Mercedes ha già dato la sua risposta tecnica. Ora tocca agli appassionati dare quella emotiva.