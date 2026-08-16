Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Mercedes Un'elettrica sportiva che stupisce

Mercedes-AMG è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di auto sportive e punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista anche nel segmento delle elettriche ad alte prestazioni. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4, la nuova entry level elettrica della Casa. Si tratta di un progetto ricco di potenzialità e in grado di stupire grazie a un comparto tecnico di primissimo livello e a prestazioni eccellenti. Andiamo a scoprire tutti i segreti del modello.

Una sportiva senza compromessi

La Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 può contare su un sistema composto da due motori elettrici sincroni, in grado di erogare una potenza massima di 544 CV e una coppia che può arrivare a 800 Nm. La potenza continuativa è pari a 367 CV.

Il motore sincrono a magneti permanenti sull’asse posteriore è in grado di raggiungere un’efficienza del 93% dalla batteria alla ruota sulle lunghe percorrenze. Da segnalare anche un innovativo cambio a due rapporti, con il rapporto corto della prima marcia che consente accelerazioni decise da fermo ed efficienza nel traffico.

La seconda marcia, invece, è pensata per le alte velocità, sempre senza trascurare l’efficienza. Il motore sull’asse anteriore ricopre il ruolo di boost e viene attivato in base alle necessità del momento.

Per quanto riguarda le prestazioni, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e può raggiungere una velocità massima di 230 km/h oppure di 250 km/h con l’AMG Driver’s Package. Il comparto tecnico include anche una batteria AMG a 800 volt con sistema di raffreddamento diretto.

La capacità utilizzabile è pari a 106 kWh. C’è anche il supporto alla ricarica rapida, fino a 600 kW, con possibilità di recuperare in appena 10 minuti oltre 534 chilometri di autonomia, sfruttando le stazioni a 800 volt.

Il sistema, in base alle necessità, è in grado di passare in automatico alla modalità a 400 volt. Per quanto riguarda l’autonomia completa, con riferimento al ciclo WLTP, la vettura è in grado di garantire oltre 800 chilometri.

A gestire le temperature c’è il Central Coolant Hub (CCH), un innovativo sistema di raffreddamento che include diversi componenti tra cui pompe, sensori e valvole, in un alloggiamento compatto. Si tratta di soluzioni che puntano a rendere la vettura un riferimento del settore delle auto elettriche.

Stefan Weckbach, Chairman of the Management Board di Mercedes-AMG GmbH e Head of Business Units Mercedes-Benz G-Class & Mercedes-Maybach, ha sottolineato:

“Con la nuova GT Coupé 4 abbiamo lanciato un messaggio forte: una vettura altamente dinamica, capace di convincere sotto ogni aspetto. Ora ampliamo la famiglia con un modello d’ingresso particolarmente interessante, proposto a un prezzo altrettanto interessante. Combina la forza autorevole del sistema di trazione con l’intensità emozionale che contraddistingue Mercedes-AMG: precisa, intensa e affascinante.”

Pronta al debutto

La nuova Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 è pronta a fare il suo debutto sul mercato. La sportiva elettrica sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo mese di settembre 2026. I prezzi saranno comunicati a breve.