Non solo un bestseller globale, ma un'icona dell'innovazione: il successo della nuova GLC elettrica tra record di vendite e un'integrazione perfetta tra tecnologia e piacere di guida

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC, l'elettrica di maggior successo della Stella

Il panorama della mobilità elettrica premium ha un nuovo punto di riferimento che porta il nome di un modello dalla fama consolidata: la Mercedes-Benz GLC. Recentemente, la Casa di Stoccarda ha annunciato un traguardo senza precedenti per la sua divisione a zero emissioni, confermando che la nuova versione full electric della GLC è diventata il modello a batteria di maggior successo nella storia del marchio. In soli 100 giorni dalla sua commercializzazione, il SUV ha registrato un volume di ordini superiore a qualsiasi altra vettura elettrica precedentemente lanciata dall’azienda, segnando un punto di svolta nella strategia di elettrificazione della Stella.

Un’eredità di successo

Il successo della GLC non nasce nel vuoto, ma poggia su basi solide costruite in quasi vent’anni di storia. Sin dal debutto della sua antenata, la GLK nel 2008, questo modello ha rappresentato il bestseller globale di Mercedes-Benz. In Italia, il legame con il pubblico è particolarmente profondo, come dimostrato dalle 100.000 unità immatricolate festeggiate lo scorso novembre. Con l’introduzione della variante 100% elettrica, il marchio non si è limitato a cambiare propulsore, ma ha introdotto un nuovo linguaggio stilistico e tecnologie di trazione all’avanguardia, unite a un sistema operativo proprietario che eleva le prestazioni e l’efficienza a livelli inediti per il segmento.

La strategia tra motore e piattaforma

Uno degli aspetti più interessanti del debutto della GLC elettrica risiede nella visione industriale adottata dal Gruppo. Come spiegato da Marco Terrusi, Head of Sales di Mercedes-Benz Cars Italia, la scelta di mantenere le motorizzazioni tradizionali sull’attuale piattaforma pur lanciando la versione BEV si è rivelata vincente. Terrusi ha infatti dichiarato che questa impostazione permette di offrire ai clienti “il miglior matrimonio motore-piattaforma, sia nel mondo endotermico che in quello full electric, senza compromessi né rinunce in termini di prestazioni, piacere di guida e abitabilità”.

Questa filosofia ha permesso alla GLC elettrica di non essere percepita come una “scelta obbligata” o di ripiego, ma come una proposta superiore che non sacrifica lo spazio o il dinamismo tipico dei modelli termici del marchio.

Analisi del mercato

I dati relativi ai primi tre mesi di vendite evidenziano dinamiche di mercato estremamente positive. Da un lato, si registra un significativo tasso di conquista da altri marchi concorrenti; dall’altro, emerge una forte tendenza di conversione interna. Molti clienti storici, già possessori di versioni endotermiche della GLC, stanno decidendo di passare alla nuova proposta full electric.

Un fattore determinante in questa transizione è rappresentato dalla competitività economica. Secondo quanto riportato dai vertici di Mercedes-Benz Italia, i clienti hanno mostrato di apprezzare il fatto che, a parità di prestazioni, “i prezzi tra endotermico ed elettrico siano oggi addirittura più vantaggiosi nella scelta BEV”. Questo posizionamento di prezzo sta abbattendo una delle barriere storiche all’acquisto delle auto elettriche, rendendo la scelta ecologica anche la più conveniente dal punto di vista finanziario.

Prospettive future

L’accoglienza del mercato italiano è stata talmente entusiasta da saturare rapidamente la capacità produttiva allocata per il nostro Paese. Ad oggi, il portafoglio ordini è già arrivato a coprire le consegne previste per il prossimo autunno, occupando gran parte delle quote disponibili per l’intero 2026.

Con la nuova GLC elettrica, Mercedes-Benz sembra aver trovato la formula perfetta per traghettare i suoi clienti più fedeli verso il futuro della mobilità, combinando la tradizione di un modello bestseller con l’innovazione tecnologica più spinta. Il risultato è un veicolo che non solo rispetta l’ambiente, ma si impone come il nuovo standard di riferimento per ordini e gradimento nella storia elettrica della Stella.