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Ufficio Stampa Mercedes 715 km e 490 CV: come va il SUV elettrico Mercedes

La transizione elettrica passa anche dai modelli più iconici, e nel caso di Mercedes il passaggio non poteva che coinvolgere uno dei pilastri della gamma. La nuova GLC EQ rappresenta infatti una svolta concreta, attraverso un SUV pensato per portare l’elettrico nel cuore del mercato premium europeo.

Non è un caso che Mercedes abbia scelto proprio la GLC per questa evoluzione. È uno dei modelli più venduti del marchio e, proprio per questo, diventa il banco di prova perfetto per capire se il pubblico è davvero pronto a fare il salto verso una mobilità a zero emissioni senza compromessi.

Design

A prima vista, la GLC EQ non stravolge l’estetica di un modello iconico, ma gioca con dettagli che fanno subito capire il cambio di paradigma. Le proporzioni restano quelle di un SUV muscoloso e ben piantato su strada, ma il linguaggio stilistico si aggiorna con soluzioni più moderne e aerodinamiche.

Il frontale è la parte più innovativa: la classica calandra viene reinterpretata in chiave elettrica, diventando una superficie chiusa che può essere illuminata, con la stella Mercedes che sembra galleggiare al centro.

Le linee laterali rimangono pulite, con una certa eleganza che evita eccessi futuristici, mentre il posteriore punta su una firma luminosa più sottile e tecnologica. Il risultato è un SUV che vuole farsi notare, ma trasmettendo la stessa solidità tradizionale del marchio.

Interni

Salendo a bordo, il salto generazionale passa sempre attraverso la plancia. L’abitacolo è dominato dal sistema MBUX, che nella configurazione più completa si trasforma nel celebre Hyperscreen: un unico pannello digitale che attraversa tutta la plancia, integrando strumentazione, infotainment e display per il passeggero.

L’effetto è quello di un salotto tecnologico, dove ogni funzione è a portata di mano. Nonostante la forte presenza digitale, Mercedes non ha rinunciato alla qualità percepita alternando pellami a inserti cromati che contribuiscono a creare un ambiente premium, coerente con il posizionamento del modello.

La posizione di guida resta alta e confortevole, mentre lo spazio a bordo è generoso, sia davanti che dietro. Un equilibrio ben riuscito tra tecnologia e praticità, senza sacrificare l’esperienza di utilizzo quotidiana.

Prestazioni e prezzo

Sotto la carrozzeria si nasconde il vero salto in avanti. La GLC EQ porta in dote una potenza complessiva di 490 CV, numeri da vera sportiva. Lo scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi racconta solo una parte della storia: la vocazione infatti resta quella di un SUV da viaggio. La presenza di una trasmissione a due rapporti è una soluzione interessante, pensata per migliorare l’efficienza soprattutto nei trasferimenti autostradali, riducendo i consumi alle alte velocità.

La batteria da 94 kWh garantisce un’autonomia dichiarata fino a 715 km, un dato che colloca la GLC EQ tra le elettriche più interessanti per chi percorre lunghe distanze. A questo si aggiunge un’architettura a 800 Volt, che permette ricariche rapide e tempi di sosta più contenuti rispetto alla media del segmento.

Il listino parte da 72.588 euro, una cifra che posiziona la GLC EQ nella parte alta del segmento premium. Non è un’auto per tutti, ma neanche un esercizio elitario: Mercedes punta chiaramente a rendere l’elettrico una scelta concreta per chi oggi guida un SUV di fascia alta.