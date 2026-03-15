Con la nuova Mercedes VLE inizia una nuova era per la Casa tedesca: ecco tutto quello che c'è da sapere sul modello che ha appena debuttato

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Ufficio Stampa Mercedes La Mercedes VLE segna un punto di svolta per la Casa

Mercedes amplia la sua gamma di modelli a zero emissioni con il debutto della Nuova Mercedes VLE che, come sottolinea la stessa Casa in un comunicato ufficiale, inaugura “una nuova era” dando il via a un ambizioso progetto di espansione nel settore dei modelli a zero emissioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un modello tutto nuovo

La nuova Mercedes VLE è un progetto tutto nuovo: si tratta, infatti, del primo veicolo costruito sulla nuova Van Architecture, una piattaforma modulare, flessibile e scalabile su cui la Casa tedesca punta a realizzare una vera e propria famiglia di modelli.

Come evidenziato da Mercedes, il nuovo van elettrico punta a offrire il comfort di marcia e la dinamica di guida di una limousine, ricordando la Classe S, ma, nello stesso tempo, offre spazi e versatilità tipici di un MPV. Si tratta di un mix ricco di potenzialità e in grado di rendere il progetto uno dei più interessanti di tutto il suo segmento. Il concetto di base era già stato presentato con Mercedes Vision V lo scorso anno.

Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di sfruttare il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), che promette un infotainment immersivo e completo, e un comparto tecnico di primissimo livello, con architettura a 800 volt e ricarica ad alte prestazioni, per minimizzare i tempi di ripristino dell’autonomia.

Ricorrendo alla ricarica fino a 300 kW, infatti, la VLE può recuperare fino a 355 chilometri di autonomia (con riferimento al ciclo di omologazione WLTP) in soli 15 minuti. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’azienda ha già confermato che il van potrà garantire un‘autonomia superiore ai 700 chilometri, ponendosi al vertice della sua categoria e mettendo a disposizione una base tecnica completa su cui costruire un modello di successo.

Da segnalare la presenza di una versione con motore singolo, per una potenza di 203 kW, e anche una variante con trazione integrale, che potrà spingersi fino a 305 kW. Per la batteria, è previsto il debutto di una versione da 115 kWh (si tratta di una batteria nichel‑manganese‑cobalto/NMC) che, in una fase successiva, sarà affiancata da una batteria LFP (litio ferro fosfato) con capacità da 80 kWh, destinata alla versione d’accesso alla gamma.

L’abitacolo sarà, naturalmente, modulare, con possibilità di ospitare fino a 8 occupanti (ma saranno disponibili varie configurazioni, a partire da 5 occupanti). Lo spazio di carico, in base alla configurazione, potrà arrivare fino a 4.078 litri. A completare il progetto non mancherà una dotazione di sicurezza attiva completa, con tanti sensori pensati per offrire una guida sicura e tranquilla. I dettagli completi relativi al prezzo e all’arrivo sul mercato italiano saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mercedes-Benz Group AG, ha commentato in questo modo il debutto del nuovo modello dell’azienda: