Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Saic Svelato il nuovo SUV elettrico MG CyberX

La crescita del marchio inglese, rientrante dal 2007 nel gruppo industriale cinese SAIC Motor, è stata esponenziale nel 2024. MG ha svelato il Cyber X al Salone dell’Auto di Shanghai in Cina, attirando l’interesse dei progressisti green. Si tratta del secondo modello della serie Cyber del costruttore, dopo l’audace Cyberster, proposta a novembre 2023. Il concept SUV full electric vanta uno stile squadrato e una vernice nera opaca.

Il Cyber X risulta imponente, pur essendo piuttosto compatto. I componenti di design evidenti sono i gruppi ottici a scomparsa, che fuoriescono quando l’auto si accende. Con lo spegnimento si ritraggono nella carrozzeria, come le vetture del passato. La firma è del designer slovacco, Jozef Kabaň. Quest’ultimo ha già collaborato con Volkswagen, BMW e Rolls-Royce, prima di accettare la proposta del gruppo SAIC – nell’aprile 2024 – per il ruolo di responsabile del design del marchio MG. Si nota una certa distanza dallo stile sinuoso degli altri modelli della gamma. Il Cyber X è elaborato sulla nuovissima architettura elettrica E3 della Casa madre SAIC.

Le caratteristiche del SUV

Il concept si fa notare per montanti anteriori e posteriori neri fumé, che attribuiscono un effetto tetto fluttuante nella vista laterale. Presenta i cerchi bicolore a cinque razze argento e nero. Le ruote tassellate garantiscono anche una grande altezza da terra. Il look è da fuoristrada autentico, grazie a dimensioni compatte e ben bilanciate. Il modello definitivo metterà nel mirino Land Rover e la futura versione baby della Mercedes Classe G. Le altre rivali potrebbero essere Kia EV3, Smart #1, Skoda Elroq e Opel Frontera.

Il SUV MG rientrerà probabilmente in una fascia di prezzo alta. Il nome Cyber, come la sorella sportiva Cyberster, rappresenta il non plus ultra della gamma. Sappiamo che òa biposto full electric può arrivare a costare sino a 68.000 euro. II brand non ha ancora rilasciato invece specifiche tecniche o dettagli sul prezzo del SUV Cyber X. L’abitacolo e la connettività sono stati progettati in collaborazione con il colosso della telefonia Oppo. CarNewsChina ha riportato che il lancio è programmato per il prossimo anno. MG punta a fare faville nel nostro Paese e il target del 4% di quota di mercato appare alla portata.

I piani di crescita di MG

La tecnologia del marchio anglo-cinese ha consentito il raggiungimento di risultati stupefacenti sul mercato. MG ha venduto 10.000 auto in Cina a marzo, con un aumento dell’82,6% rispetto all’anno scorso. Il primo trimestre del 2025, in Italia, è stato da record. Da gennaio a marzo sono state immatricolate 15.438 unità, con una crescita di oltre il 54% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli automobilisti italiani, non solo sono incuriositi dalle tecnologie delle MG, ma hanno iniziato a guardare il brand con occhi diversi.

La Casa di origini britanniche ha intenzione di lanciare sul mercato otto nuovi modelli di veicoli elettrici nei prossimi due anni, tra cui un SUV di grandi dimensioni, berline e auto sportive. Nel corso di quest’anno, MG ha confermato che proporrà altri due modelli, oltre a Cyber X: un SUV a 5 posti più grande e una berlina elettrica compatta. Lo scorso mese MG ha svelato la nuova MG4, la sua prima EV per il mercato globale. La piccola berlina sarà prima proposta in Cina e poi arriverà, entro la fine del 2025, anche nel Vecchio Continente.