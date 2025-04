Debutta in Italia la nuova Microlino Spiaggina: si tratta della versione cabrio, pensata per l'estate, del popolare quadriciclo elettrico da tempo disponibile sul mercato

Fonte: Ufficio Stampa Microlino Ecco la nuova versione della Microlino

La Microlino Spiaggina va ad arricchire il già nutrito segmento di mercato dei quadricicli elettrici. Il modello, che amplia la gamma Microlino, era già stato anticipato, con una presentazione ufficiale, nei mesi scorsi e oggi è pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato, proponendo un look ricercato e la possibilità di muoversi in modalità a zero emissioni. Si tratta, chiaramente, di un progetto pensato per l’uso durante i mesi estivi. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito al nuovo modello.

La microcar in versione cabrio

La Nuova Microlino Spiaggina era stata anticipata lo scorso autunno, in occasione del Salone dell’auto di Parigi, ed è ora pronta a ritagliarsi il suo spazio sul mercato delle quattro ruote. Si tratta di una nuova evoluzione del quadriciclo elettrico che, a differenza del modello precedente, diventa cabrio, rinunciando ai finestrini e al lunotto e introducendo un tetto in tela. Ci troviamo di fronte, quindi, a una variante pensata in modo specifico per l’estate e le località più calde d’Italia e d’Europa. Per il lancio italiano della sua Spiaggina l’azienda, non a caso, ha scelto Rapallo e, in particolare, la suggestiva location di Porto Carlo Riva.

La microcar è disponibile in due colorazioni: c’è la versione Portofino Blue con tetto a strisce bianche oltre alla versione Sardinia Sage Matt, con capote beige e carrozzeria verde salvia opaco. L’abitacolo è impermeabile (quindi è pronto a resistere anche a qualche temporale estivo) e gli interni sono in pelle vegana resistente all’umidità e con una colorazione che richiama la carrozzeria esterna.

Tornano i sedili a panca, già visti sul modello standard, ed è presente anche un volante in alluminio con corona in legno che dà un tocco vintage. La vettura ha un bagagliaio di 230 litri. Sotto la carrozzeria, invece, c’è un motore elettrico da 12,5 kW che garantisce una velocità massima di 90 km/h. Considerando la tipologia di prodotto, l’autonomia è ottima. La Microlino Spiaggina, infatti, può percorrere fino a 177 chilometri con un “pieno” della batteria che, con una semplice presa domestica, si carica completamente in 4 ore.

Ricordiamo che anche la nuova componente della gamma Microlino è un quadriciclo elettrico pensato per spostarsi in città (o nelle località di vacanza, in questo caso). Per maggiori dettagli su questa tipologia di veicoli consigliamo di dare un’occhiata all’approfondimento di Virgilio Motori che rappresenta una vera e propria guida ai quadricicli disponibili sul mercato italiano.

Listino prezzi

La Nuova Microlino Spiaggina entra in fase di commercializzazione con un listino prezzi che parte da 25.900 euro e con la possibilità di beneficiare degli incentivi statali dedicati ai quadricicli. I clienti interessati all’acquisto del modello non dovranno attendere molto: per chi effettua oggi l’ordine, infatti, le consegne sono previste entro l’estate del 2025 (in leggero ritardo rispetto a quanto era stato annunciato al Salone di Parigi 2024). Da segnalare, inoltre, che il modello standard della Microlino, con l’arrivo della Spiaggina, si arricchisce con la nuova versione Lounge che aggiunge climatizzatore, una maggiore insonorizzazione e il nuovo Connectivity Pack con navigatore e aggiornamenti over the air.