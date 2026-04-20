Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Tesla Le 6 elettriche usate più convenienti del 2026

L’elettrico rappresenta oggi una delle occasioni più interessanti del mercato dell’usato. Se fino a pochi anni fa il prezzo d’ingresso era una barriera difficile da superare, oggi la situazione è cambiata. La forte svalutazione che colpisce molte auto elettriche nei primi anni di vita ha aperto scenari nuovi, rendendo accessibili modelli che da nuovi costavano anche il doppio.

Per questo abbiamo selezionato sei tra le migliori proposte usate del 2026, tenendo conto di prezzo, affidabilità, autonomia e facilità d’uso. Sei auto diverse tra loro, ma tutte accomunate da un aspetto: rappresentano un modo intelligente per entrare nel mondo dell’elettrico senza spendere una fortuna.

Un’opportunità da valutare

È un’opportunità concreta, ma non per tutti. L’elettrico dà il meglio di sé quando viene utilizzato nel contesto giusto: città, tragitti quotidiani contenuti e soprattutto la possibilità di ricaricare a casa ogni sera. In queste condizioni i vantaggi economici diventano evidenti, con costi di gestione molto più bassi rispetto a un’auto termica e una semplicità meccanica che riduce al minimo le sorprese, fattore particolarmente importante quando si sceglie un’usato.

Chi compra un’elettrica usata oggi deve però fare una valutazione attenta, soprattutto sullo stato della carica e sull’autonomia residua, è infatti sempre consigliato un’analisi dello stato di salute della batteria. Detto questo, il mercato offre diverse opportunità interessanti sotto i 20.000 euro, con modelli moderni, ben equipaggiati e ancora perfettamente utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Tesla Model 3

Tra le elettriche più desiderate degli ultimi anni, la Tesla Model 3 è oggi una delle occasioni più interessanti nel mercato dell’usato. Con un budget vicino ai 20.000 euro si trovano diversi esemplari – anche se con chilometraggi importanti, intorno ai 120-150 mila km – ma ancora perfettamente sfruttabili.

Parliamo di modelli prodotti tra il 2020 e il 2021, disponibili sia in versione a trazione posteriore sia Dual Motor a trazione integrale. Il consiglio, quando possibile, è di orientarsi sulle varianti Long Range o Performance, che garantivano oltre 500 km di autonomia da nuove e mantengono ancora oggi percorrenze più che valide.

Il punto di forza resta l’esperienza d’uso: software sempre aggiornato, rete di ricarica efficiente e una guida che ancora oggi fa scuola. Gli interni minimalisti possono dividere, ma la qualità complessiva del progetto resta elevata. Attenzione solo allo stato della batteria e alla storia manutentiva, due aspetti fondamentali per un acquisto consapevole.

Renault Zoe

La Renault Zoe è stata una delle prime elettriche a diffondersi realmente sulle strade europee, e ancora oggi rappresenta una delle scelte più intelligenti per chi cerca una citycar a zero emissioni. Con circa 10.000 euro si portano a casa esemplari del 2020 o 2021 con meno di 50.000 km, un dato che la rende particolarmente interessante. L’autonomia dichiarata da nuova si aggira intorno ai 350 km nel ciclo WLTP, valore che nella pratica resta più che sufficiente per un utilizzo urbano e periurbano.

Uno degli aspetti più particolari riguarda la batteria: fino al 2021 era possibile acquistarla separatamente o noleggiarla. Questo significa che sul mercato si trovano ancora versioni con canone mensile. Il consiglio è di puntare su esemplari con batteria di proprietà, evitando costi aggiuntivi nel tempo. Facile da guidare, compatta e con costi di gestione ridotti al minimo, la Zoe resta una delle porte d’ingresso più convincenti al mondo elettrico.

Fiat 500 elettrica

Icona italiana reinterpretata in chiave moderna, la Fiat 500e è probabilmente la scelta più chic tra le elettriche ben sotto i 20.000 euro. Nel mercato dell’usato si trovano esemplari del 2021 con meno di 50.000 km a circa 10-12 mila euro. La versione più interessante è quella con batteria più capiente da 42 kWh, capace di offrire oltre 300 km di autonomia dichiarata, rendendola adatta non solo alla città ma anche a qualche spostamento extraurbano.

La 500 elettrica punta molto sull’esperienza: interni curati, tecnologia moderna e un design che continua a fare tendenza, ora ripreso anche dalla versione ibrida. Non è l’auto più spaziosa della categoria, ma compensa con un carattere unico e una guida piacevole, perfetta per il traffico urbano.

Ufficio Stampa Stellantis

Hyundai Kona Electric

Chi cerca più autonomia e versatilità può puntare sulla Hyundai Kona Electric, una delle elettriche più complete disponibili sul mercato dell’usato. Con circa 15.000 euro si trovano esemplari del 2021-2022 con meno di 100.000 km, equipaggiati con la batteria da 64 kWh. Una versione particolarmente interessante, perché da nuova superava i 450 km di autonomia, un valore che ancora oggi la rende competitiva. Esiste anche una variante con batteria da 39 kWh, più economica ma meno adatta a chi percorre distanze più lunghe.

La Kona si distingue per la sua praticità: posizione di guida rialzata, buona abitabilità e una gestione energetica efficiente. È una delle poche elettriche sotto i 20.000 euro che può essere utilizzata come unica auto di famiglia senza particolari compromessi.

Volkswagen ID.4

A proposito di auto di famiglia spaziose troviamo la Volkswagen ID.4, un SUV elettrico che nel mercato del nuovo supera abbondantemente i 40.000 euro, ma che oggi si può trovare usato a cifre decisamente più accessibili. Con un budget appena inferiore ai 20.000 euro si trovano modelli del 2021 con circa 50.000 km. La versione con batteria da 52 kWh offre un’autonomia intorno ai 350 km, ma salendo oltre il tetto imposto si possono trovare varianti con batteria maggiore che salgono oltre i 450 km.

Il vero punto di forza della ID.4 è lo spazio: si tratta di una vettura nata per i lunghi spostamenti con abitacolo ampio, bagagliaio generoso e comfort elevato. Una scelta ideale per chi cerca un’elettrica familiare, per tutte le esigenze.

Cupra Born

Chiudiamo con la Cupra Born, una delle elettriche più interessanti dal punto di vista dinamico. Basata sulla stessa piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, condivide molto con la ID.3, ma aggiunge un tocco di sportività sia nel design che nelle scelte di assetto, legandola alla filosofia Cupra. Nel mercato dell’usato si trovano esemplari del 2022 con batteria da 58 kWh e pochi chilometri, spesso sotto i 20.000 euro.

L’autonomia oltre i 300 km è più che adeguata per l’uso quotidiano, mentre l’assetto e la risposta del motore elettrico la rendono più coinvolgente rispetto a molte concorrenti. Gli interni sono moderni e ben rifiniti, con un’impostazione più orientata al guidatore. È la scelta giusta per chi vuole un’elettrica pratica, ma con un pizzico di carattere in più.