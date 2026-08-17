Le migliori minicar elettriche per chi ha la patente AM: confronto tra Topolino, Ami e Mobilize Duo con prezzi, autonomia e punti di forza

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Minicar elettriche a 14 anni: quale scegliere oggi

Per molte famiglie italiane il compimento dei 14 anni non porta soltanto la scuola superiore all’orizzonte, ma anche la prima vera forma di indipendenza su strada. Nelle proposte del mercato orientate alla patente AM non ci sono solo i motorini, comunemente conosciuti come “cinquantini”, le minicar elettriche, quadricicli leggeri sempre più diffusi nelle nostre città, permettono ai ragazzi di muoversi in autonomia senza dover attendere il diciottesimo compleanno. Un segmento che negli ultimi anni ha vissuto una crescita impressionante, complice l’arrivo di modelli firmati da marchi storici come Fiat, Renault e Citroen, capaci di portare in questa categoria un appeal che prima apparteneva soltanto ai grandi produttori di auto tradizionali.

Green dai 14 anni

Le minicar elettriche appartengono alla categoria dei quadricicli leggeri, identificata dalla sigla L6e. Per rientrare in questa classificazione, i veicoli devono rispettare alcuni parametri precisi: un peso a vuoto inferiore ai 350 kg, una velocità massima che non può superare i 45 km/h e una potenza del motore contenuta entro i 6 kW, equivalenti a circa 8,2 CV. Numeri che possono sembrare modesti, ma che si traducono in un vantaggio enorme per le famiglie con figli adolescenti: questi mezzi possono essere guidati già a partire dai 14 anni, con la semplice patente AM. Chi vuole portare a bordo anche un passeggero deve però attendere i 16 anni. Attenzione anche ai limiti di percorrenza: essendo mezzi pensati per la mobilità urbana, le minicar non possono circolare su raccordi e autostrade, ma restano confinate a strade cittadine ed extraurbane secondarie.

La manutenzione meccanica di un motore elettrico è ridotta all’osso rispetto a un endotermico tradizionale, mentre i consumi energetici restano bassissimi: con una batteria da circa 5,5 kWh e un costo dell’energia domestica intorno ai 0,30 euro al kWh, una ricarica completa arriva a costare appena un paio di euro. Cifre che, moltiplicate su base mensile, rendono queste piccole auto elettriche delle soluzioni di mobilità più economiche per giovani che si muovono ogni giorno su brevi tragitti urbani. Non stupisce quindi che il mercato italiano abbia risposto con entusiasmo: solo nel primo trimestre del 2026 sono stati immatricolati oltre 1.500 esemplari tra i modelli principali della categoria, con Fiat Topolino e Citroen Ami che da sole coprono oltre l’85% del totale.

Le migliori tre a confronto

Tra le numerose proposte disponibili, tre modelli si contendono da tempo il favore del pubblico italiano: Fiat Topolino, Citroen Ami e Renault Mobilize Duo 45 Neo. Tutte e tre condividono le stesse regole di accesso, con motore elettrico e velocità massima fissata a 45 km/h, ma le somiglianze si fermano più o meno qui.

Fiat Topolino

La piccola di casa Fiat è oggi la regina indiscussa del segmento, con 752 immatricolazioni registrate solo nei primi tre mesi del 2026, primo posto assoluto nella categoria L6e. Lunga 2.535 mm, la Topolino monta un motore da 6 kW abbinato a una batteria da 5,4 kWh, per un’autonomia dichiarata di 75 km secondo il ciclo omologativo WMTC. La ricarica dallo 0 all’80% richiede circa quattro ore da una normale presa domestica, mentre per il pieno completo bastano meno di quattro ore complessive. Il listino ufficiale indica un prezzo di 9.890 euro, ma le promozioni attive nel corso del 2026 hanno permesso di scendere fino a 8.950 euro. Con i nuovi incentivi statali dedicati a microcar e quadricicli elettrici, partiti lo scorso 18 marzo, il prezzo finale in caso di rottamazione può ridursi ulteriormente fino a poco più di 5.900 euro. Oltre alla versione standard, la Topolino è disponibile anche nelle varianti Sport e Dolcevita. Quest’ultima con tettuccio apribile, pensata per l’estate italiana e quel tipico tocco di personalità in più. Dettaglio su cui basa la propria identità rispetto alla concorrenza, prendendo quello spirito che richiama i grandi successi degli anni 60, con la Fiat 500 prima fra tutte.

Citroen Ami

Tecnicamente gemella della Topolino, con cui condivide piattaforma, motore e batteria, la Citroen Ami punta su un’identità stilistica volutamente essenziale e squadrata, diventata negli anni una vera cifra distintiva del modello. È stata infatti la prima del Gruppo Stellantis a inaugurare questa nuova categoria di prodotto, anticipando i tempi e presentando un costruttore generalista in un mercato fino a quel momento di nicchia.

L’autonomia dichiarata si attesta sui 75 km, mentre il bagagliaio arriva a 247 litri, il più capiente dell’intera categoria, un dettaglio non trascurabile per chi usa la minicar anche per piccole commissioni oltre che per gli spostamenti scuola-casa. Il prezzo di partenza si aggira sui 8.490 euro, leggermente più accessibile rispetto alla Topolino, pur mantenendo prestazioni sostanzialmente equivalenti. Anche in questo caso, tra promozioni e incentivi statali, il costo effettivo per le famiglie può scendere ulteriormente, rendendo la Ami una delle proposte più competitive sul fronte del rapporto qualità-prezzo.

Renault Mobilize Duo 45 Neo

Il marchio del gruppo Renault interpreta il concetto di microcar in modo decisamente più originale rispetto alle rivali italo-francesi. La Mobilize Duo abbandona la configurazione a due posti affiancati per adottare una disposizione in tandem, con i sedili posizionati uno dietro l’altro, in uno stile che richiama più da vicino l’esperienza di guida di uno scooter racchiuso in una carrozzeria chiusa. A differenza delle sue concorrenti dirette, monta una batteria decisamente più capiente, da 10,3 kWh contro i 5,4 kWh di Topolino e Ami, che si traduce in un’autonomia dichiarata fino a 161 km secondo l’omologazione WMTC. Un vantaggio che la rende la scelta ideale per chi percorre distanze quotidiane più lunghe o non vuole preoccuparsi troppo spesso della ricarica. Sul fronte prezzi, le offerte in corso propongono un anticipo di 6.400 euro seguito da 60 rate mensili da circa 49 euro per la versione Duo 45 Neo, quella conforme ai limiti della categoria L6e guidabile dai 14 anni.

Tre strade diverse, quindi, per arrivare allo stesso obiettivo: dare ai più giovani un primo assaggio di libertà su quattro ruote. Chi cerca il prezzo più aggressivo e uno spazio di carico generoso troverà nella Citroën Ami la sua alleata naturale; chi non vuole rinunciare a un design capace di distinguersi nel traffico cittadino guarderà con più interesse alla Fiat Topolino; chi invece percorre ogni giorno tragitti più lunghi e non vuole pensare troppo spesso alla ricarica potrebbe trovare nella Mobilize Duo 45 Neo il compromesso più equilibrato. In ogni caso, prima di firmare per l’acquisto, vale sempre la pena verificare gli incentivi statali attualmente disponibili, che possono fare una differenza concreta sul prezzo finale da pagare.