Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Hyundai Migliori elettriche usate 2026: i modelli da comprare

Con i prezzi dei carburanti che continuano a far discutere e il mercato dell’usato elettrico che vive una fase di forte assestamento, il 2026 potrebbe essere davvero il momento giusto per fare il grande passo. Complice un deprezzamento che in alcuni casi sfiora il 50-60% rispetto al prezzo di listino, oggi è possibile portarsi a casa un’elettrica di qualità con una spesa decisamente più contenuta rispetto a qualche anno fa. Vediamo insieme quali sono i modelli più interessanti da tenere d’occhio e il fenomeno che si nasconde dietro.

Rincaro dei carburanti e crollo dei prezzi dell’usato, il momento ideale

Chi negli ultimi mesi circola con un’auto termica e ha fatto il pieno lo sa bene: tra tensioni internazionali e sconti sulle accise sempre più risicati, benzina e gasolio continuano a pesare parecchio sul bilancio familiare. Proprio in questo scenario, il mercato delle elettriche usate sta vivendo una fase più che favorevole per chi vuole acquistare.

Il fenomeno ha radici precise. Tra il 2020 e il 2023 milioni di automobilisti europei hanno scelto l’elettrico grazie agli incentivi statali, spesso tramite formule di leasing o noleggio a lungo termine. Oggi quei contratti stanno arrivando a scadenza, riversando sul mercato dell’usato un’ondata di vetture con pochi anni di vita, chilometraggi contenuti e batterie ancora in ottima salute.

A questo si aggiunge l’arrivo di modelli di nuova generazione, con autonomie superiori e ricariche più rapide, che rendono automaticamente meno appetibili le versioni precedenti, spingendone ulteriormente in basso le quotazioni.

Il risultato è un’offerta più ampia che mai, con prezzi in calo su praticamente tutti i segmenti. Certo, comprare un’elettrica di seconda mano richiede qualche accortezza in più rispetto a un’auto tradizionale, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute della batteria, ma le paure legate a un suo rapido deperimento sono state ampiamente ridimensionate dagli studi più recenti sul campo.

Il migliore usato tra rapporto qualità/prezzo

Tra le tante proposte disponibili sul mercato, alcuni modelli si distinguono per il rapporto tra prezzo e qualità particolarmente favorevole. Abbiamo selezionato cinque auto elettriche usate che, tra city car, berline e SUV, coprono un ventaglio di esigenze piuttosto ampio, dal budget più contenuto fino a chi cerca qualcosa di più premium senza spendere una cifra folle.

Fiat 500e

La piccola di casa Fiat resta una delle scelte più gettonate per chi cerca un’elettrica cittadina, agile e dal design che continua a piacere. Complice sconti che su alcuni esemplari toccano il 40-50% rispetto al prezzo di partenza, oggi si possono trovare 500e in ottime condizioni e con pochi chilometri a partire da circa 11.000 euro, una cifra decisamente accessibile per un’auto che in origine costava anche oltre 30.000 euro.

Conviene puntarci anche perché la garanzia sulla batteria copre 8 anni o 160.000 km, un paracadute non da poco per chi acquista usato. L’unica accortezza riguarda l’autonomia: meglio orientarsi sulle versioni Icon o La Prima, equipaggiate con la batteria da 42 kWh, decisamente più capiente rispetto alla variante base pensata soprattutto per l’uso urbano.

Hyundai Ioniq 5

Chi cerca qualcosa di più spazioso e tecnologico può orientarsi sulla Ioniq 5, uno dei modelli che meglio ha saputo raccontare il salto di qualità dell’elettrico coreano. Design squadrato e futuristico, abitacolo generoso e piattaforma dedicata E-GMP, la Ioniq 5 offre ricariche rapide grazie all’architettura a 800 volt, capace di recuperare una buona percentuale di autonomia in pochi minuti.

Sul mercato dell’usato, gli esemplari con qualche anno e chilometraggio nella norma si trovano a partire da circa 20.000 euro, una cifra che rende accessibile un SUV elettrico che a listino nuovo parte da ben oltre 40.000 euro. Anche in questo caso vale la pena verificare la garanzia residua sulla batteria, che per il gruppo Hyundai copre generalmente 8 anni o 160.000 km.

Skoda Enyaq

Basata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, la stessa che anima anche la ID.4 e la Cupra Born, la Enyaq punta tutto su spazio, praticità e un’autonomia superiore ai 400 km nelle versioni con batteria più capiente. Un SUV pensato per le famiglie, con un bagagliaio generoso e finiture di ottima qualità.

Sul fronte dell’usato, gli esemplari più accessibili si trovano appena sotto i 20.000 euro, un prezzo che diventa ancora più interessante se si considera che si tratta di un’auto pensata per percorrere lunghe distanze senza troppi pensieri. Anche qui, come per gli altri modelli del gruppo Volkswagen, la garanzia sulla batteria copre solitamente 8 anni o 160.000 km.

Tesla Model 3

Difficile parlare di elettriche usate senza citare la Model 3, la berlina che più di ogni altra ha contribuito a rendere popolare l’auto a batteria. Negli ultimi anni Tesla ha operato continui tagli di prezzo sui listini del nuovo, un fattore che si è inevitabilmente riflesso anche sull’usato: oggi trovare una Model 3 intorno ai 20.000 euro per le versioni più datate, non è affatto complicato.

Parliamo di un’auto che si sta dimostrando estremamente longeva, con una garanzia di 8 anni o 190.000 km sulla batteria e un degrado della capacità che, stando ai dati raccolti sul campo anche su esemplari con centinaia di migliaia di chilometri, resta contenuto, così come il suo deprezzamento nel tempo. A questo si aggiunge l’integrazione alla rete di Supercharger, un vantaggio non da poco per chi percorre spesso lunghe distanze senza preoccupazioni.

Audi e-Tron

Per chi invece cerca qualcosa premium, l’Audi e-Tron rappresenta probabilmente l’affare più evidente tra quelli disponibili oggi sul mercato dell’usato. Un SUV che al debutto sfiorava i 100.000 euro di listino e che oggi si può acquistare, in versioni con qualche anno sulle spalle, a meno di 30.000 euro.

Finiture accurate, tecnologia di bordo all’avanguardia, trazione integrale nativa e un comfort di marcia che resta tra i migliori della categoria: la e-Tron offre oggi una frazione minima del suo valore originario, pur mantenendo intatte le sue qualità principali. Anche in questo caso, come per ogni acquisto di un’elettrica usata, è consigliabile far verificare lo stato di salute della batteria da un centro specializzato prima di procedere.

Che si tratti di una city car per muoversi in centro o di un SUV per la famiglia, il mercato dell’usato elettrico nel 2026 offre insomma opportunità concrete per chi vuole lasciarsi alle spalle il pieno di benzina, senza dover per forza affrontare la spesa di un’auto nuova.