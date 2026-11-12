Ufficio Stampa Nissan Nissan Leaf, arriva in Italia la terza generazione: i prezzi

Sotto una nuova veste la Nissan Leaf rimette ruota sulle strade italiane. Giunta alla terza generazione, l’elettrica giapponese cambia forma: anziché la carrozzeria da berlina delle antenate, adotta proporzioni da crossover, in linea con i gusti prevalenti. Se ancora avete in mente le forme tondeggianti della prima serie, vi ci vorrà forse un po’ di tempo ad abituarvi. Con più di 730.000 unità vendute nel mondo, di cui oltre 9.600 in Italia, il modello ha avuto il merito di avvicinare il grande pubblico alle vetture a batteria. Ma vivere di rendita in un mercato che evolve velocissimo non è un’ipotesi contemplabile.

Prezzi e allestimenti in Italia

Proposta in tre allestimenti – Engage, Advance ed Evolve – la nuova Leaf costa almeno 36.950 euro, richiesti per la Engage con batteria da 52 kWh. Scegliendo l’allestimento Advance, il prezzo sale a 41.450 euro. Se si preferisce la maggiore autonomia garantita dai 75 kWh, bisogna mettere in conto una spesa iniziale di 40.950 euro, che diventano 45.450 euro per la Advance e 48.150 euro per la Evolve.

Gli aiuti alla guida dipendono a loro volta dalla versione acquistata. Tra quelli previsti da Nissan ci sono il ProPILOT Assist con Navi-link e l’Around View Monitor, che sfrutta le telecamere per mostrare ciò che circonda l’automobile. Con l’e-Pedal Step, invece, basta sollevare il piede dall’acceleratore per rallentare, recuperando parte dell’energia attraverso la frenata rigenerativa.

Da berlina a crossover

Lunga 4,35 metri, la Leaf nasce sulla piattaforma CMF-EV, la stessa della Nissan Ariya. Il frontale è stato ridisegnato, le maniglie sono a filo della carrozzeria e il profilo del tetto scende verso il posteriore. Accorgimenti che hanno permesso di ottenere un coefficiente aerodinamico di 0,25. I cerchi possono raggiungere i 19 pollici, mentre tra gli equipaggiamenti compare un tetto panoramico oscurabile.

Nissan dichiara 437 litri per il bagagliaio, accessibile anche tramite portellone elettrico secondo l’allestimento. Sette le tinte di carrozzeria, compreso il Luminous Teal. All’interno trovano posto due schermi da 14,3 pollici sulle versioni con la strumentazione e l’infotainment più completi. Google Maps è integrato nel sistema di bordo e può essere utilizzato per programmare un viaggio tenendo conto delle soste di ricarica.

Due batterie e fino a 622 km

La gamma prevede due batterie tra cui scegliere: una, da 52 kWh, promette un’autonomia fino a 440 km nel ciclo WLTP, l’altra, da 75 kWh, raggiunge i 622 km dichiarati. Una differenza riflessa nelle prestazioni. Con la batteria da 52 kWh si hanno a disposizione 177 CV, che diventano 218 CV e 355 Nm di coppia scegliendo quella da 75 kWh. In quest’ultimo caso bastano 7,6 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermi.

I tempi di rifornimento dell’energia dipendono dalla batteria scelta: alle colonnine rapide, la Leaf da 52 kWh accetta fino a 105 kW in corrente continua, contro i 150 kW della versione da 75 kWh. Nelle condizioni stabilite, il costruttore indica un recupero fino a 420 km di autonomia in circa mezz’ora.

Il navigatore dialoga con la gestione termica dell’accumulatore: quando viene impostata una colonnina lungo l’itinerario, il sistema può prepararlo alla ricarica. È inoltre disponibile la funzione Vehicle-to-Load, utile per alimentare apparecchi esterni fino a 3,6 kW. La Leaf si aggiunge alla nuova Micra elettrica, ampliando l’offerta a batteria di Nissan in Italia.