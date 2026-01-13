La terza generazione cambia pelle e tecnologia, puntando su estetica rialzata, autonomia estesa, più potenza e dotazioni evolute per restare competitiva

Nissan Leaf 2026: nuova forma, più potenza e autonomia

Quando è stata presentata, nel lontano 2010, era un oggetto quasi fuori dal tempo. Nissan Leaf è stata la prima elettrica di serie a sbarcare sul mercato e si porterà sempre dietro questo primato. Oggi però il contesto è completamente cambiato. L’elettrico non è più una nicchia, ma un segmento affollato, combattuto e spesso in difficoltà nel convincere davvero il grande pubblico. Proprio in questo scenario arriva in Italia la nuova Nissan Leaf 2026, profondamente diversa dalle generazioni precedenti.

La svolta è evidente già al primo sguardo: addio alla pragmatica compatta due volumi e spazio a una carrozzeria da crossover-coupé rialzato, in linea con i gusti attuali del mercato. Centimetri da terra che sono quasi obbligatori per restare competitivi sul mercato, insieme a un deciso salto in avanti tecnologico. Ora, con il listino ufficiale per l’Italia, la Leaf entra nel vivo della sua terza generazione.

Prezzi e allestimenti

L’offerta italiana della nuova Nissan Leaf si articola su tre allestimenti: Engage, Advance ed Evolve, con un prezzo di partenza fissato a 36.950 euro. Una cifra che colloca la Leaf nel cuore del segmento dei crossover elettrici compatti, dove la concorrenza è ampia e agguerrita.

Engage

La versione Engage parte con una dotazione già piuttosto completa, proponendo di serie la suite di assistenza alla guida ProPILOT, gestibile attraverso i due grandi schermi da 12,3 pollici integrati nella plancia. Dettagli estetici le danno subito un’appeal estetico che non sente mancanze, grazie ai cerchi in lega da 18 pollici, illuminazione full Led e anche il climatizzatore automatico bidona. Per tenere l’auto sempre sicura e aggiornata il software è gestibile da casa madre Over The Air, ormai imprescindibile sulle auto elettriche di nuova generazione.

Advance

Al centro dell’offerta troviamo l’allestimento Advance, che punta a migliorare il comfort con un prezzo di partenza di 41.450 euro. Per quasi 5 mila euro in più la Leaf è dotata della tecnologia adattiva ai fari Led, del tetto panoramico oscurabil e il portellone azionabile elettronicamente che apre al bagagliaio modulabile. All’interno dell’abitacolo aumentano i pollici dei due display, arrivando a 14,3” a cui si aggiunge l’ecosistema Google con assistente vocale e l’head-up display. Completa il pacchetto il riscaldamento dei sedili anteriori e del volante, oltre al caricabatterie wireless dello smartphone al centro della plancia.

Evolve

Al vertice dell’offerta troviamo la Leaf Evolve, la versione più ricca disponibile solo con il propulsore più performante a un prezzo di 48.150 euro. Qui fanno la loro comparsa i cerchi in lega da 19 pollici con cover aerodinamiche, l’impianto audio Bose con 9 altoparlanti e un utilizzo ancora più esteso dell’assistente Google, capace di gestire anche alcune funzioni dell’abitacolo. I sedili anteriori sono ad azionamento elettrico e quello del guidatore integra anche la funzione massaggio.

Motori e autonomia

Due i propulsori disponibili su Nissan Leaf, che vanno ad impattare sia sulla potenza che sulla capacità del gruppo batterie. La Standard Range offre un motore elettrico anteriore da 177 CV alimentato da una batteria da 52 kWh, con un’autonomia dichiarata di 445 km. La variante Long Range invece porta la potenza a 217 CV, 75 kWh, con autonomia di 622 km. Migliora anche la ricarica rapida in corrente continua, che arriva a 150 kW, contro i 105 kW della Standard Range, riducendo sensibilmente i tempi di sosta nei viaggi più lunghi.